EU-Daten: Keiner will zuständig sein

Allerdings ist hierzulande noch nicht einmal geklärt, welches Ministerium zuständig sein wird. Die Zuständigkeit sei "in finaler politischer Abklärung", hieß es aus dem Staatssekretariat für Digitalisierung. Der "Data Governance Act" (DGA) der EU ist seit einem Jahr in Kraft und muss bis 24. September in allen EU-Staaten Anwendung finden.

Wie wichtig die Vernetzung von Daten sei, habe die Pandemie gezeigt, sagt Neos-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos. Er warnt vor "dem nächsten Blindflug", wenn die Regierung nicht "Meter macht".

