EU-Budget: Kritik an Vetodrohung von Kurz

Am 20. Februar findet ein EU-Sondergipfel zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-27 in Brüssel statt. Die Fronten innerhalb der Union sind verhärtet, die Zeit drängt. EU-Kommission, Europaparlament sowie die Mehrheit der EU-Staaten treten für eine Erhöhung des EU-Budgets ein.

Eine Gruppe von sogenannten Nettozahler-Staaten, darunter Österreich, will den Beitrag, den die EU-Länder zum Gemeinschaftsbudget leisten, hingegen bei 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung belassen. Die EU-Kommission schlägt 1,11 Prozent vor, das EU-Parlament fordert sogar 1,3 Prozent. Am Samstag hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) nochmals eine harte Linie Österreichs angekündigt. Man werde dem aktuellen Vorschlag der Kommission nicht zustimmen. Es würde in diesem Fall ein "Veto" Österreichs geben, so Kurz, der allerdings auch darauf hinwies, dass die Verhandlungen noch laufen.

Für diese Positionierung erntete Kurz Kritik: "Es zeugt nicht gerade von großer EU-politischer Weitsicht, exakt an dem Tag, an dem der Brexit in Kraft tritt, Veto-Drohungen in Zusammenhang mit dem EU-Budget von sich zu geben", sagte der stellvertretende SP-Klubobmann Jörg Leichtfried. Claudia Gamon, EU-Abgeordnete der Neos, bezeichnete Kurz’ Aussage als "reinen Populismus". Und auch aus den eigenen Reihen kam Kritik am Kanzler: EU-Abgeordneter Othmar Karas sprach von einer "Feindbilddebatte". Viele Zukunftsprojekte der EU in der Digitalisierung oder beim Klimaschutz seien mit dem bisherigen Finanzierungsrahmen nicht zu schaffen.

