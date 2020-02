EU-Budget: Bundeskanzler Kurz ist nun doch zu höheren Zahlungen bereit

Am 20. Februar treffen einander die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Sondergipfel, um das künftige EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 zu verhandeln.

Österreich hatte sich gemeinsam mit den Nettozahler-Ländern Schweden, Dänemark und den Niederlanden auf einen Sparkurs geeinigt. Die vier Länder setzen sich dafür ein, dass der Beitrag zum EU-Budget weiterhin bei einem Prozent der Wirtschaftsleistung liegen soll. Die EU-Kommission hatte 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung gefordert, das EU-Parlament 1,3 Prozent.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) hatte zuletzt die Vetokeule geschwungen und angekündigt, dass Österreich den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Beitrag blockieren werde. Sein Koalitionspartner, Vizekanzler Werner Kogler, hatte Kurz’ Drohung als "uneuropäisch" beurteilt.

Nun dürfte der Kanzler doch zu Kompromissen bereit sein. Er erklärte, dass "irgendwo zwischen einem Prozent und 1,11 Prozent" der Verhandlungsspielraum liege. EU-Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler, die derzeit durch die Visegrad-Staaten tourt, um für niedrigere EU-Beiträge zu werben, nannte Zahlen. "Aus unserer Sicht sollte es jedenfalls niedriger sein als 1,07 Prozent", sagte sie.

Dass die Verhandlungen für den kommenden Finanzrahmen schon am 20. Februar zu einem Abschluss kommen, ist nicht zu erwarten. Martin Selmayr, EU-Kommissionsvertreter in Wien, geht davon aus, dass es erst im Herbst eine Einigung zwischen den Mitgliedsländern geben werde. Er hat Erfahrung: Selmayr war in der früheren Kommission Generalsekretär und rechte Hand des Präsidenten Jean-Claude Juncker. Aufgabe des machtbewussten Deutschen ist es, den Kontakt zwischen Kommission und Regierungsmitgliedern zu vertiefen. Selmayr erwartet bei den EU-Budgetverhandlungen "viel Streit", doch am Ende werde es einen Kompromiss geben.

In der zweiten Jahreshälfte übernimmt Deutschland als gewichtigster Nettozahler der EU den Vorsitz. Dass Angela Merkel eine Einigung gelingt, ist zu erwarten. Die Ausgangslage ist schwierig: Nach dem Brexit muss die EU die fehlenden Zahlungen der Briten kompensieren. Die Lösung der Migrationsfrage, eine gezielte Afrika-Politik, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Erweiterung kosten zusätzlich Geld. Die Kommission schlägt deshalb im Gegenzug höhere Beiträge vor, bei den Agrar- und Regionalförderungen könnte gekürzt werden.

Aus EU-Kreisen ist zu hören, dass es ein geschickter Schachzug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war, Kurz als Verhandler in der Migrationsfrage zu den Visegrad-Staaten zu entsenden. Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei drängen auf ein höheres EU-Budget. Die vier Länder könnten bei der Migration nachgeben, Kurz beim Budget. Dafür könnte sich der Kanzler auf EU-Ebene als Brückenbauer feiern lassen.

Eurobarometer: Schlechtere Stimmung

Der EU-Kommissionsvertreter in Wien, Martin Selmayr, gab gestern die jüngsten Eurobarometer-Ergebnisse bekannt. Im November wurden rund 1000 Österreicher zu ihren Einstellungen zur EU befragt. Das Ergebnis ist wenig erfreulich: Im Frühjahr 2019 hatten 45 Prozent der Österreicher ein gutes Bild von der EU, im Herbst waren es nur mehr 38 Prozent. Selmayr führt das unter anderem darauf zurück, dass nach der EU-Wahl keiner der Spitzenkandidaten EU-Kommissionspräsident wurde.

Die Migration als österreichisches Monothema wurde abgelöst. An erster Stelle der wichtigen Themen sehen die Österreicher den Klimawandel (22 Prozent), gefolgt von der Zuwanderung (20 Prozent). Interessant ist auch, dass in Österreich 40 Prozent glauben, dass die EU-Außengrenze nicht gut genug geschützt sei, im EU-Schnitt sind es 19 Prozent. Kritisch sehen die Österreicher auch die Erweiterung um die Westbalkan-Staaten. 59 Prozent sind dagegen.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at