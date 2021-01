Eskalation bei Demo gegen Abschiebungen

Nach Angaben der Polizei kam es zu Attacken gegen Polizeibeamte, am Ende gab es 19 Festnahmen und mehr als 100 Anzeigen. Zu den Ausschreitungen kam es bei der angemeldeten Kundgebung "Grenzen töten" mit rund 600 Teilnehmern. 60 Teilnehmer seien dem linksradikalen "Schwarzen Block" zuzurechnen gewesen, so die Polizei.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) verurteilte die Vorkommnisse scharf und kündigte an, mit den Verantwortlichen reden zu wollen. Die Tiroler FPÖ bedankte sich für den Polizeieinsatz und kündigte eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (VP) an, warum die Demo nicht untersagt wurde. Eine Anfrage zur Klärung will auch SP-Justizsprecherin Selma Yildirim einbringen.

