Der Wiener Simulationsforscher Niki Popper war bei den Beratungen von Bund, Ländern und Experten dabei. Heute nimmt er an den Gesprächen in Oberösterreich teil, seit gut einer Woche führt er auch Detailanalysen für das Land durch. OÖNachrichten: Der Lockdown für Geimpfte endet in den nächsten Tagen unter Auflagen. Wie beurteilen Sie das Ergebnis? Niki Popper: Die Zahlen und Prognosen gehen stabil nach unten, wir haben eine Halbierung der Fallzahlen innerhalb von wenigen Tagen – vor allem