"Es ist nie zu spät": Babler und Kogler appellieren an ÖVP zur Umkehr

"Es ist nie zu spät zur Umkehr", sagte Kogler in der ORF-Sendung "Das Gespräch". Babler appellierte an die "Vernunft" der ÖVP. Auch die Neos wären bereit zu neuen Gesprächen, sagte Neos-Mandatar Sepp Schellhorn.

Babler betonte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen. "Unsere Hand ist ausgestreckt", sagte er einmal mehr in Richtung ÖVP. Denn man wisse, "was droht": "Nämlich, dass der Vorsitzende einer rechtsextremen Partei Bundeskanzler werden könnte, durch die Hilfe der ÖVP." Die erste Voraussetzung für eine Wiederaufnahme von Gesprächen sei, dass in der ÖVP "die Vernunft" einkehre. "Es liegt an der ÖVP, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Sie wissen, mit wem sie sich ins Bett legen", sagte er mit Blick auf FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Video: SPÖ-Chef Andreas Babler, Grünen-Vorsitzender Werner Kogler und Neos-Mandatar Sepp Schellhorn in der ORF-Sendung "Das Gespräch" mit Susanne Schnabl:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gefragt, ob die SPÖ bereit wäre, Kompromisse einzugehen, sagte Babler, seine Partei habe in den Dreierverhandlungen bzw. jenen mit der ÖVP allein "keine roten Linien gezogen". "Wir sind sitzen geblieben, wir wollten diese Verhandlungen fertig führen. Wir waren der Meinung, dass die Punkte lösbar sind" und man Kompromisse eingehen könne. "Eine kleine Gruppe in der ÖVP hat das anders gesehen." Und: "Ich bin sicher, dass ich mit Karl Nehammer diese Verhandlungen fertig führen hätte können. Nur hat er sich nicht mehr bewegen können und ist ganz beinhart demontiert worden und die ÖVP hat den Verhandlungstisch verlassen." Die SPÖ habe bewiesen, dass man "weite Wege" gehe: "Wir können alles aushandeln außer der Demokratie", sagte Babler.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kogler: ÖVP hat mit Ausschluss Kickls Wählerstimmen lukriert

Kogler warnte die ÖVP davor, der FPÖ ins Kanzleramt zu verhelfen: "Wenn die ÖVP die in Teilen rechtsradikale FPÖ und Herbert Kickl ins Kanzleramt hievt, lädt sie historische Schuld auf sich." Bevor es Neuwahlen gibt, wäre es für Kogler "vernünftig und verantwortungsvoll, dass die ÖVP wieder auf die SPÖ zugeht", eventuell "mit einem Dritten" - dies würden wohl die Neos sein, so der Noch-Vizekanzler. "Wir würden das unterstützen, auch mit Zweidrittelmehrheiten, daran hat sich nichts geändert", sagte er.

Lesen Sie auch: SPÖ-Ausgrenzungspolitik gegenüber FPÖ für Doskozil Fehler

Die Verhandlungen der ÖVP mit der FPÖ bezeichnete Kogler als ein "No Go": "Die ÖVP ist angetreten und hat damit Stimmen lukriert, Kickl und die FPÖ aus guten Gründen - als 'Sicherheitsrisiko' (wie die ÖVP Kickl im Wahlkampf nannte, Anm.) - zu verhindern." Jetzt aber stehe die Volkspartei davor, Kickl zum Kanzler zu machen. Auch Babler sagte, er hätte nie geglaubt, "dass die ÖVP ihr Wort bricht".

Neos-Mandatar Schellhorn, dessen Partei Anfang Jänner als erstes die Dreiergespräche zwischen ÖVP, SPÖ und Neos verlassen hatte, sagte, man sollte "nichts unversucht lassen" und deutete etwa die Unterstützung einer ÖVP-Minderheitsregierung an. Denn Neuwahlen würden "jene befeuern, die damit spielen", blickte er auf die FPÖ, ohne diese direkt zu nennen. Man könnte Kompromisse schließen, meinte er. Jetzt seien FPÖ und ÖVP am Zug. "Wenn sie sich nicht einigen, wird man vielleicht auch mit anderen Rollenaufgaben wieder aufeinander zugehen müssen." Das Stützen einer ÖVP-Minderheitsregierung schloss auch Babler nicht gänzlich aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.