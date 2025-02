"Es geht ums Land, nicht um Eitelkeiten"

Die Industriellenvereinigung (IV) muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie gemeinsam mit dem Wirtschaftsflügel der ÖVP die Verhandlungen mit SPÖ und Neos torpediert hätte. Das will Ochsner nicht gelten lassen: "Wir sind nicht der Steigbügelhalter der FPÖ."

Zu den aktuellen Regierungsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sagt Ochsner, dass er wahrnehme, dass diese inhaltlich auf einem guten Weg für den Standort seien - das sei die einzige Agenda, die die IV interessiere. "Fachlich sind sie auf einem guten Weg. Die Reformen liegen auf dem Tisch." Zum Streit um die Ministerien - erst um Finanzen, jetzt um Inneres - will Ochsner konkret nichts sagen, nur soviel: Er gehe davon aus, dass man sich zusammenraufe, Eitelkeiten seien hintan zu stellen. Der Streit auf offener Bühne sei "nicht nachvollziehbar", alle Akteure müssten sich ihrer Verantwortung für das Land bewusst ein. "Unsere Aufgabe ist es, maximalen Druck zu machen, dass etwas zustande kommt. Wir wollen jetzt eine Regierung."

Der Standort brauche dringend Reformen, weiteren Stillstand könne sich Österreich nicht leisten. Ihm persönlich sei auch wichtig, dass auch die Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung im Auge behalten werden. Als Unternehmer, der Wärmepumpen herstellt und verkauft, sei es unmöglich, dass man drei Wochen vor der wichtigsten Messe - der Energiesparmesse in Wels - stehe, und keine Botschaften für den Endkunden habe, wie die Fördersituation konkret ausschauen werde. "So einen fahrlässigen Zugang habe ich noch nicht erlebt." Die Bauwirtschaft läge noch am Boden, die Sanierung sei als Konjunkturkurbel nötig: "Es soll regiert werden."

Von einer Experten-Übergangsregierung und Neuwahlen hält Ochsner nichts: Die führten nur zu einer Verzögerung, weil sich die Machtverhältnisse nicht grundlegend ändern würden. "Wir verlieren nur Zeit." Seit Sommer werde nicht mehr regiert, eine neuerliche Nationalratswahl führe nur dazu, dass es ein Jahr lang keine handlungsfähige Regierung gäbe. Die EU-Politik von Herbert Kickl werde interessant zu beobachten: "Bewegt er sich Richtung Orban oder Richtung Meloni?" Also in Richtung der neofaschistischen, aber eu-freundlichen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder in Richtung des rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der Medienfreiheit einschränkte, einer Ukrainehilfe nicht zustimmt und in der EU mehrfach mit der Vetokeule drohte.

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik

