Erstmals seit zwei Monaten mehr als 3000 neue Fälle

Am Montag werden wieder Beratungsrunden im Bundeskanzleramt stattfinden. Danach sollten Regierung und Landeshauptleute verkünden, ob und wie es mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen, vor allem in der Gastronomie mit den Osterferien, tatsächlich weitergeht. Die Infektionszahlen sprechen nicht dafür, es gibt aber auch positive Zeichen.

Bundesweit wurde am Freitag mit 3126 Neuinfektionen zum ersten Mal seit 14. Jänner wieder die Marke von 3000 überschritten. Landesweit wurden 465 neue Fälle verzeichnet. Die Ampel-Kommission erwartet, dass sich der deutliche Anstieg bei den Fallzahlen fortsetzt. In der Lageeinschätzung der Kommission heißt es, dass mit Ausnahme von Vorarlberg und Tirol Infektionen mit Mutationen (vorwiegend der britischen) bereits dominant sind. Rund 77 Prozent beträgt der Anteil bundesweit. In Oberösterreich sind es 73 Prozent. Vor vier Wochen waren es 39 bzw. 35 Prozent.

Die Lage in den Spitälern ist zwar grundsätzlich angespannt, aber verglichen mit dem Herbst noch relativ stabil. In Oberösterreich sind laut Kommission 10,0 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Das ist der viertbeste Wert. In Wien sind es mit 25,1 Prozent die meisten (Österreich: 16,1 Prozent). In den Krisenstäben ist die Spannung groß, wie stark die derzeit steigenden Infektionszahlen auf die Spitäler durchschlagen werden. Das Durchschnittsalter der Infizierten ist jedenfalls gesunken.

Dass die Impfungen wirken, zeigt sich an den Fallzahlen der Pflegeheime. Aktuell sind in Oberösterreich nur fünf Bewohner infiziert, was dazu führt, dass beispielsweise im Salzkammergut-Klinikum derzeit kein einziger der Corona-Patienten aus einem Heim ist, in Spitzenzeiten waren es 50 Prozent.

In der Impfkampagne wurden, wie berichtet, die nächsten Schritte festgelegt. Von 26. bis 31. März sind die Lehrer dran. Die Liste der 16 Impfstandorte wurde nun veröffentlicht. Oft gestellt wird die generelle Frage, ob nur Ärzte impfen dürfen. Antwort: Nein, das Gesetz sieht bei Corona-Impfungen vor, dass auch diplomierte Pflegekräfte und Rettungs- bzw. Notfallsanitäter impfen dürfen – unter ärztlicher Anleitung und Aufsicht.

Im Nationalrat wurde am Freitag die Verordnung für die Lockerungen ab Montag in Vorarlberg verabschiedet. Die Gastronomie darf unter Auflagen aufsperren. Nach Verwirrung am Donnerstagabend wurde nun doch fixiert: Sperrstunde ist um 20 Uhr, nicht 19 Uhr. (az)

Liste der Impfstandorte für die Pädagogen (26. bis 31. März):

Braunau: Bezirkssporthalle Braunau

Bezirkssporthalle Braunau Freistadt: Messehalle 2 Freistadt

Messehalle 2 Freistadt Gmunden: Kongresszentrum Toscana Gmunden

Kongresszentrum Toscana Gmunden Grieskirchen: Raiffeisen Sportarena Grieskirchen

Raiffeisen Sportarena Grieskirchen Kirchdorf: Stadthalle Kirchdorf an der Krems

Stadthalle Kirchdorf an der Krems Linz: Design Center Linz

Design Center Linz Linz: Land Sporthalle Leonding

Land Sporthalle Leonding Perg: Volkshaus Schwertberg

Volkshaus Schwertberg Ried: Berufsschule Ried

Berufsschule Ried Rohrbach: Centro Rohrbach

Centro Rohrbach Schärding: Einkaufszentrum St. Florian

Einkaufszentrum St. Florian Steyr Land: Stadttheater Bad Hall

Stadttheater Bad Hall Urfahr-Umgebung: Sportzentrum Walding

Sportzentrum Walding Vöcklabruck: REVA Halle Vöcklabruck

REVA Halle Vöcklabruck Wels Stadt: Stadthalle Wels

Stadthalle Wels Wels-Land: Volksheim Stadl Paura

