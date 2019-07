Erstes Bezirksgericht im Notfallmodus

„Wir sind am Limit“, sagt Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichtes Linz (OLG). An den Gerichten in Oberösterreich herrsche „extreme Personalknappheit“. Es geht um Kanzleipersonal. Das führe etwa dazu, dass das Verfassen eines Protokolls statt drei Tage bis zu drei Wochen dauere, so Lehmayer. Ein weiteres Beispiel: Am Landesgericht Linz musste zuletzt eine Kollegin aus Wels aushelfen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Was es in Oberösterreich bis Mittwoch noch nicht gab, ist, dass ein Gericht den „Notfallmodus“ gemeldet hat. Den ersten solchen Fall gibt es nun aber in Niederösterreich: Das Bezirksgericht Bruck an der Leitha hat den „Notfallplan“ aktiviert, wie Sabine Matejka, Präsidentin der Richtervereinigung, bestätigt. Diesen Notfallplan hat die Standesvertretung entwickelt, konkret der Arbeitskreis Gerichtsvorsteher. Dessen Vorsitzende, Andrea Michalec, nennt den Notfallplan eine „strategische Leitlinie“, welche Tätigkeiten dringlich sind und welche warten können.

So sollen etwa Verfahren zu Gewaltschutz, Obsorge und Unterhalt für Kinder so lang wie möglich aufrechterhalten werden. Hintangestellt werden können Verlassenschafts- und Verkehrsunfallsachen oder Besitzstörungsklagen. Es gehe um „Hilfe für überlegt-strategisches Vorgehen“, wenn eine Abteilung zu kippen drohe, sagt Michalec. Das drohe mittlerweile schon, wenn es eine längere Erkrankung gebe oder ein Kollege zum Zivildienst müsse. Matejka fordert Aufstockungen vom Bund. Der „Notfallplan“ werde im Justizministerium behandelt, sagt Ministeriums-Sprecherin Britta Tichy-Martin. Auch der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) richtete am Mittwoch anlässlich der Präsentation seines Tätigkeitsberichts 2018 einen „dringenden Appell“ an die Politik, das Höchstgericht mit zusätzlichem Personal auszustatten.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at