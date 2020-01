Erster Ministerrat ohne Kanzlerauftritt und mit Budget-Startschuss

Es gehört zur guten Tradition: Für wenige Minuten dürfen Journalisten vor dem ersten Ministerrat einer neuen Regierung im Kanzleramt einen Blick hinter jene Türen, die sonst verschlossen bleiben, werfen. Die Sitzverteilung am grün bespannten Tisch unter den Augen von Franz Joseph I. sagt einiges über die Macht- und Rollenverteilung in der Regierung.

Nicht nur die 15 Minister und die beiden Staatssekretäre nehmen am Mittwoch Platz, Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gegenüber sitzen nun auch deren Kabinettschefs Bernhard Bonelli und Dieter Brosz. Mit Umweltministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Gernot Blümel lassen sich Kogler und Kurz von ihren jeweils wichtigsten Ministern flankieren.

Mit einer Tradition bricht Kurz nach der rund eineinhalbstündigen Sitzung: Nicht er selbst tritt an der Seite des Vizekanzlers vor die Medien. Kurz schickt Blümel, er will sich künftig immer wieder vertreten lassen. Als Koordinatoren haben Kogler und Blümel aber ohnehin häufig miteinander zu tun: Immer donnerstags wollen die beiden künftig die Themen für den Ministerrat der kommenden Woche vorbesprechen. Beim ersten gemeinsamen Medienauftritt schafft es das Duo auf eine annähernd gleich verteilte Redezeit – auch weil Kogler sein Eingangsstatement mit den Worten "Damit hör’ ich schon auf, um Gutpunkte für die Redezeit zu sammeln" knapp hält.

Allzu viel zu berichten gibt es noch nicht: "Wir müssen rasch ins Arbeiten kommen", verweist Blümel auf die Budgetverhandlungen, der Zeitplan samt für 18. März avisierter Budgetrede sei knapp. Kogler dämpft die Erwartungen auf "Revolutionen" im heurigen Budget. Große Klimaschutzmaßnahmen bräuchten längere Vorlaufzeit, aber es gebe im budgetären Rahmen für die Minister "auch Spielräume für Kreativität".

Nicht in die Karten schauen lassen wollen sich Kogler und Blümel bei der Steuerentlastung: Am 1. Jänner 2021 werde "alles in Kraft treten, was wir bis dahin verhandelt haben", so Blümel. Kogler verweist auf seine Priorität für die kleineren Lohn- und Einkommensstufen. Auch bei der Hacklerregelung bleiben beide vage (siehe Seite 2).

Die obligate Frage nach der Stimmung im ersten Ministerrat beantwortet Blümel mit "ausgezeichnet". Kogler schweigt erst, hat mit "passt schon" dann aber doch das letzte Wort. Diese Abstimmung hat noch Luft nach oben.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at