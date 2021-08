Erste VP-Länderchefs reden über Aus für Gratis-Tests

Das kostenlose Corona-Testangebot einschränken und so den Zulauf zur Gratis-Schutzimpfung erhöhen. OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat zuletzt mit der Ankündigung, "die Gratis-Tests nicht auf Dauer aufrechterhalten" zu können, einen Impuls in diese Richtung gesetzt. Was Stelzer gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten aber weitgehend zurücknahm.

"Es wird auch in Zukunft Gratis-Tests geben", aber eben nicht mehr so viele, weil der Höhepunkt der Welle hoffentlich überschritten sei und "schon immer mehr Menschen geimpft sind", sagte Stelzer. Während auch aus anderen VP-geführten Bundesländern vorsichtige Zurückhaltung kam, sprach sich der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) offen für ein Ende der Gratis-Tests aus. Er könne sich "ein kostenpflichtiges Testangebot mit einem Selbstbehalt zumindest in der Höhe der Rezeptgebühr (derzeit 6,50 Euro, Anm.) vorstellen". Für sozial Schwache und Menschen, die nicht geimpft werden können, solle es Ausnahmen geben, so Schützenhöfer, der auch schon für eine Impfpflicht eingetreten ist.

Tirols Landeschef Günther Platter (VP) kann sich zumindest im Herbst eine Debatte über die Teststrategie vorstellen: Denn "auf Dauer wird es sich nicht ausgehen, dass immer alles gratis ist". Für Vorarlbergs Markus Wallner (VP) ist es "noch zu früh für kostenpflichtige Tests". In Niederösterreich spielt man den Ball Richtung Bund, der sich im Herbst mit dem Thema beschäftigen müsse. Das sieht auch Salzburgs LH-Stellvertreter Christian Stöckl (VP) so, der zudem betonte, dass die Kosten für die Gratis-Tests ja auch vom Bund zu tragen seien.

In den drei SP-geführten Ländern will man vom Ende der kostenlosen Tests nichts wissen. In Wien seien fast 50 Prozent der positiven Fälle ohne Symptome. Die habe man durch die großen Screenings gefunden, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP). Kärnten und das Burgenland wollen deshalb die Wiener Aktion "Alles gurgelt" übernehmen.

Ein klares Nein zum Aus für Gratis-Tests kam auch von OÖ-LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP), der in diesem Schritt eine "Impfpflicht durch die Hintertür" sehen würde. (luc/wb)

