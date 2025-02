Im Verfassungsgerichtshof (VfGH) steht die nächste hochrangige Postenbesetzung an. Mit Ende April legt Verfassungsrichterin Claudia Kahr ihr Amt zurück. Die gebürtige Grazerin gehörte dem VfGH seit 1999 an. Die einstige Mitarbeiterin diverser SP-Ministerien (in den 1980er- und 90er-Jahren) wird im September 70 und muss mit Jahresende ausscheiden.