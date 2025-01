"Es ist ein Feuerwehreinsatz": So wollen FP und VP 6,3 Milliarden einsparen

Neue Verhandlungsparteien am Tisch, altes Thema: Die Budgetsanierung aufgrund des Defizits beschäftigt nun die Verhandler einer möglichen blau-schwarzen Koalition. In ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Statement gaben FPÖ und ÖVP die ersten Ergebnisse bekannt.

Man dürfe bei so riesigen Problemem wie dem Budgetdefizit nicht einfach zuschauen, sagte Kickl. Hinter der Sanierung stehe die Frage, wie der Lebensalltag der Bürger aussehen wird. Ewig herumzudiskutieren mache keinen Sinn, sagte Kickl. In nur drei Tagen habe man eine Grundsatzentscheidung getroffen, damit könne eine Defizitverfahren abgewendet werden. Es handle sich laut dem FP-Obmann um einen "Feuerwehreinsatz".

Keine neuen Steuern

Es handle sich um ein 6,3-Milliarden-Euro-Paket. Dabei würde es keine neuen Steuern geben. Österreich könne nur mit eigenen Händen seine Zukunft steuern, es brauche keine Einflussnahme aus Brüssel. Alle Wahlversprechen der Freiheitlichen, etwa Entbürokratisierung, würden bestehen bleiben. Der direkte Weg dorthin sei allerdings blockiert durch eine Schuldenlawine. Das koste Kraft, Geld und Schweiß. Der Weg sei jedoch frei in eine gute Zukunft. Das würde bereits ab dem Jahr 2026 der Fall sein. Dann sei die "Manövriermasse" für Investitionen wieder gegeben. Jeder der einen anderen Weg vorschlage, etwa durch neue Steuern, sei ein "Scharlatan", ergänze der Kickl.

Man müsse an dieses Österreich glauben, ein geordneter Staatshaushalt sei Bedingung dafür. Nun würden die Verhandlungen in eine zweite Phase gehen, wo Inhalte diskutiert werden.



VP-Obmann Christian Stocker schilderte den Fahrplan der Konsolidierung. Geschwindigkeit sei notwendig gewesen, deshalb hätten die Verhandlergruppen auch das ganze Wochenende gearbeitet. Das Budget werde in einem siebenjährigen Pfad konsolidiert. Eine Absichtserklärung von Stocker und Kickl würde Brüssel übermittelt werden. Mit dem Plan würde man 6,3 Milliarden Euro einsparen.

Die schnelle Einigung sei auch durch die lange Vorarbeit der Experten möglich gewesen. Stocker dankte dabei dem scheidenden Bundeskanzler Karl Nehammer, der ebenfalls seinen Teil in den vergangenen Monaten beigetragen hatte. Man müsse jetzt über Themen sprechen, die die Menschen in Österreich bewegen. Etwa den Wirtschaftsstandort.

Stimmiges "Gesamtkonzept"

Arnold Schiefer schilderte, dass es Ziel sei, mindestens unter drei Prozent Neuverschuldung zu kommen. Details könnten nicht genannt werden, Schiefer wollte den Gesprächen in Brüssel nicht vorgreifen. Es handle sich um ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt, sagt Schiefer. Österreich sei entscheidungs- und handlungsfähig. Es brauche jetzt eine Verbesserung des Standorts, die Wirtschaft brauche eine "Verschnaufpause". Am Ende des Verhandlungsprozesses würde in jedem Fall ein stimmiges "Gesamtkonzept" stehen. Rahmenbedingungen seien jetzt geschaffen.

VP-Klubobmann August Wöginger berichtete, die Grundlage für die schnelle Einigung sei das bereits vorhandene Zahlenmaterial. Die Sanierung passiere "großteils ausgabenseitig". In den Verhandlungen mit SP und Neos sei dieser Pfad nicht möglich gewesen. Es liege nun an Brüssel diese Maßnahmen zu akzeptieren.

Klimabonus oder Bildungskarenz seien Ausgaben, die man abschaffen werde, sagte Schiefer. In schwierigen Zeiten müsse man den Gürtel "eben enger schnallen". Kickl schloss eine Erhöhung von Massensteuern, etwa Mehrwert- oder Mineralölsteuer, konsequent aus. Wichtig sei es, Schlupflöcher zu schließen und Privilegien abzuschaffen.

