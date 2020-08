Erste Corona-Ampel: Alle Bundesländer noch im grünen Bereich

Die Zahl der Neuinfektionen kletterte österreichweit gestern wieder über die 300er-Marke: 386 neue positive Fälle kamen dazu, in Oberösterreich waren es 59.

Obwohl seit Wochen eine Steigerung der Neuinfektionen gegenüber dem Frühsommer zu verzeichnen ist, zeigte die Corona-Ampel, die von der zuständigen Kommission im Gesundheitsministerium gestern erstmals geschalten wurde, alle Bundesländer im grünen Bereich. Auch Wien, wo mit knapp 1700 aktiven Fällen die Zahl der positiv Getesteten derzeit mit Abstand am höchsten ist – Oberösterreich folgt mit weniger als einem Drittel. Die grüne Schaltung wurde den OÖNachrichten aus informierter Quelle bestätigt, aus dem Ministerium hieß es lediglich, die Generalprobe sei "erfolgreich absolviert" worden.

Tatsächlich sahen die in der Kommission vertretenen Experten aber noch erheblichen Abstimmungsbedarf bei den Parametern und deren Zusammenspiel. Wie berichtet, hängt die Einschätzung der Ampelfarbe und somit des Risikos von vier Hauptfaktoren ab: der Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, der Kapazitäten in den Spitälern, der Anzahl an Tests und deren positiver Anteil sowie der Nachvollziehbarkeit von Infektionen. Hier bedürfe es noch besserer Abstimmung, hieß es am Donnerstag.

Auch erst nächste Woche soll kommuniziert werden, welche Maßnahmen bei gelb, orange und rot jeweils gesetzt werden sollen. Die erste offizielle Ampelschaltung erfolgt am Freitag, 4. September.

EU sichert sich mögliches Vakzin

Auf Vorrat gesichert hat sich Österreich im Rahmen des EU-Beschaffungsvorgangs einen potenziellen Impfstoff. Die EU-Kommission hat mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca einen Vertrag unterzeichnet, der EU-weit 300 Millionen Impfdosen sichert. Der Anteil für Österreich wären im Fall einer Zulassung des Impfstoffes sechs Millionen Dosen.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at