Erhält Österreich erstmals eine Bundeskanzlerin?

Sie ist fixe Begleiterin des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei allen Angelobungen, Staatsbesuchen und Pressekonferenzen: Österreichs einzige Regentin Maria Theresia, die von einem Gemälde ihres früheren Schlafzimmers, in dem sie 1780 ihren letzten Seufzer tat, alle Staatsvorgänge genau zu beobachten scheint.

Auffallend war, wie deutlich das Staatsoberhaupt bei seiner Ansprache am Montag betonte, einen „Kanzler oder eine Kanzlerin“ mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Erst im März bezeichnete sich Van der Bellen wieder als „männlichen Feministen“. Auf Twitter schrieb Van der Bellen am Montag: "Ich werde nur eine Kanzlerin bzw. einen Kanzler vorschlagen, die oder der sich der Unterstützung oder zumindest der Duldung im österreichischen Nationalrat sicher sein kann."

Wer ihn kennt, weiß, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er die vielleicht nicht so bald wiederkehrende Chance nützen wird, erstmals in der Geschichte Österreichs eine Bundeskanzlerin einzusetzen – auch wenn sie voraussichtlich nur für die nächsten sechs bis sieben Monate regieren dürfte. Diese Frau wäre seit 239 Jahren, als Maria Theresia in der Wiener Hofburg starb, die erst zweite Regierungschefin in Österreichs Geschichte.

Wittmann-Tiwald, Nowotny oder Windhager?

Tatsächlich kursieren in Sozialen Medien bereits zahlreiche Namen von Kanzlerkandidatinnen. Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshof, Irmgard Griss, erreichte beim ersten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl 2016 knapp hinter dem heutigen Staatsoberhaupt eine breite Zustimmung. Allerdings ist sie inzwischen Parteimitglied der Neos geworden. Es könnte jedoch sein, dass Van der Bellen bewusst eine Frau ohne direkte Verbindungen zu einer Partei aussucht, um im Nationalrat keinen weiteren Misstrauensantrag zu riskieren. Damit würde auch die weithin anerkannte Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker ausscheiden, die mit ihrem neuen Amt 2016 ihre ÖVP-Mitgliedschaft ruhend stellte. Dasselbe gilt für Ex-Staatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ), die Gründerin des Liberalen Forums, Heide Schmidt (Neos), sowie Ex-EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner (ÖVP).

Etwas wahrscheinlicher wäre eine neutrale Kanzlerin ohne Parteivergangenheit, darunter die Präsidentin des Handelsgerichts Maria Wittmann-Tiwald, die Gründerin und Ex-Präsidentin des Europäischen Forschungsrats Helga Nowotny oder die Anwältin Maria Windhager, die sich mit ihrem Kampf gegen Hass und Lügen im Netz einen Namen machte. Aber auch diese Frauen könnten nur geringe Chancen haben.

Zwei Bundeskanzler aus Oberösterreich

Für den Fall, dass sich der Bundespräsident am Ende doch für einen Mann entscheiden muss, weil sich beispielsweise im Nationalrat keine stabile Mehrheit für eine Frau als Regierungschefin findet, werden derzeit zwei Namen oft genannt: der Ex-Präsident des Verfassungsgerichtshofs Gerhart Holzinger und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP).

Sollten wider Erwarten die gebürtige Linzerin Windhager oder der in Gmunden geborene Holzinger Kanzler werden, gebe es eine weitere Premiere: Noch nie hat es in der 74-jährigen Geschichte der Zweiten Republik einen Bundeskanzler aus Oberösterreich gegeben. In der kurzen Ersten Republik (1919-1934) waren es mit Michael Mayr aus Adlwang im Bezirk Steyr-Land und Johann Schober aus Perg immerhin zwei.

