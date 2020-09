Erdogan-Spitzel ausgeforscht: Anklage folgt

Wie Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern sagte, sei die Person – ob männlich oder weiblich, verriet er nicht – geständig. Eine Anklage stehe bevor. Die betroffene Person soll in der Türkei in Polizeigewahrsam gewesen sein und daraufhin mit den Behörden einen Deal eingegangen sein. Im Gegenzug für die Freilassung habe sie sich verpflichtet, in Österreich lebende Menschen türkischer Herkunft zu bespitzeln. "Der Arm von Präsident Reccep Tayyip Erdogan" reiche "bis nach Favoriten", stellte Integrationsministerin Susanne Raab (VP) einen Zusammenhang zu Ausschreitungen bei Demos in Wien im Juli her. Ob der Spitzel auch daran beteiligt war, wurde gestern nicht bestätigt.

Zurückhaltend blieb man zuerst im Außenministerium: Es handle sich um einen schwerwiegenden Vorwurf, man behalte sich diplomatische Schritte vor, nun sei aber die Justiz am Zug. Am Abend hieß es dann, man habe die türkische Botschaft um ein Gespräch gebeten.