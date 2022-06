Erdogan empfing Bürgermeister Michael Ludwig

Bei dem Treffen Ende vergangener Woche sei es um die türkischen Bemühungen für Frieden in der Ukraine gegangen, teilte Ludwig mit. Ziel der Reise sei es auch gewesen, "dabei mitzuhelfen, die staatlichen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei wieder zu verbessern", so Ludwig.

In den vergangenen Monaten haben sich Österreich und die Türkei bemüht, die jahrelang belasteten Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder aufzutauen. Für Ende Juni ist ein Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) mit Erdogan am Rande des NATO-Gipfels in Madrid geplant. Nehammer hatte wiederholt die Vermittlungsbemühungen Erdogans im Ukraine-Krieg gewürdigt. Der Kanzler telefonierte mehrmals mit Erdogan, um ihn über seine Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu informieren.