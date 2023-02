Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) will die Visa-Kriterien nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei nicht lockern. Die Katastrophe sei auch beim jüngsten EU-Gipfel das alles überschattende Thema gewesen, berichtete Nehammer am Dienstag in einem "Kanzlergespräch" vor Journalisten (siehe unten).