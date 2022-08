Er „verkörperte die Sozialdemokratie“: Hermann Reichl ist tot

Den Tod eines „Menschen, der mit Herz und Seele die Werte der Sozialdemokratie verkörperte“ betrauert die SPÖ Oberösterreich. Hermann Reichl ist tot, 17 Jahre lang war der Steyrer Soziallandesrat in der oberösterreichischen Landesregierung.

Reichl galt als „Pionier der Sozialpolitik“ und war von November 1967 bis November 1990 auf Landesebene für die Menschen aktiv, davon auch als Landesrat. „Mehr als zwei Jahrzehnte kämpfte er unermüdlich für soziale Gerechtigkeit in der Landespolitik“, sagte SP-Chef Michael Lindner. „Dafür sind wir ihm zu Dank verpflichtet.“ „Hermann Reichl war für die Menschen da, vor allem im Sozialbereich hat er sich bleibende Verdienste erworben, etwa durch seinen Einsatz für die Verbesserung der Lebensqualität der älteren Generation und für Kinder und Jugendliche mit Handicap“, so die SPÖ-Bezirksparteivorsitzende von Steyr Stadträtin Katrin Auer und Landtagsabgeordnete Sabine Engleitner-Neu. Von einem „Politiker mit Herz“ spricht der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl.

Die höchste Auszeichnung

Hermann Reichl wurde am 13. März 1937 in Steyr geboren. Er war ab seiner Kindheit und Jugend in der sozialdemokratischen Bewegung aktiv, er war Mitglied der Roten Falken und der Kinderfreunde.1957 maturierte er an der HTL. Nach ersten Berufsjahren als Maschinenbautechniker bei der Vöest-Alpine übernahm er eine leitende Funktion bei den Stadtbetrieben in Steyr. Von 1970 bis 1973 war er Obmann der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten.

Im März 1973 erfolgte seine Angelobung als Landesrat. Hermann Reichls Agenden waren das Sozialwesen, Energie- und Wasserrecht sowie das Verkehrsgewerbe. 1973 wurde er zudem Bezirksparteivorsitzender, diese Funktion hatte er bis 1990 inne. Bereits 1998 wurde Hermann Reichl mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt.