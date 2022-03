Wolfgang Mückstein sei an einen Punkt gekommen, an dem es nicht mehr länger ging, sagt Grünen-Landeschef Stefan Kaineder im Interview. Für den künftigen Gesundheitsminister Johannes Rauch gibt es Vorschusslorbeeren. OÖNachrichten: Wolfgang Mückstein sprach in seiner Erklärung davon, er könne nicht mehr 100 Prozent leisten, zudem habe es Drohungen gegen ihn und seine Familie gegeben. Waren noch andere Gründe ausschlaggebend? Stefan Kaineder: Nein, meine Wahrnehmung deckt sich schon mit dem,