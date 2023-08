Equal Pension Day: Forderung nach mehr Lohntransparenz

Früher wurden die Einkommens- und Pensionsunterschiede schlicht in Zahlen dargestellt. Mittlerweile ist man dazu übergegangen die Unterschiede auf einem Kalender zu markieren. Demnach ist morgen, Freitag, der Equal Pension Day: Männer haben an diesem Tag bereits so viel Geld auf ihrem Pensionskonto, wie die Frauen erst am Jahresende.