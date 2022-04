Entlastungspaket: Großer Wurf oder kleiner Tropfen?

Die Teuerungswelle und ein Entlastungspaket für Autofahrer standen gestern im Mittelpunkt einer hitzigen Nationalratsdebatte. Das Bündel bringt etwa eine Erhöhung der Pendlerpauschale um 50 Prozent, befristet bis Mitte 2023, und zeitgleich eine Senkung der Erdgas- und Elektrizitätsabgabe. Beim Agrardiesel ist eine Steuersenkung um sieben Cent je Liter vorgesehen.

Die Bewertungen der 1,3 Milliarden Euro teuren Schritte bewegten sich zwischen "unglaubliche Entlastung" (Finanzminister Magnus Brunner, VP) und "ein Tropfen auf dem heißem Stein" (FP-Abgeordneter Hubert Fuchs).

Doch auch innerhalb der Koalition war man sich über die Wahl der Waffen gegen die Teuerung nicht ganz einig. Analog zur Forderung von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) offen für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf lebensnotwendige Grundnahrungsmittel. Wobei gesichert sein müsse, dass diese auch bei den Konsumenten ankomme, widersprach Kogler der Ansicht von Bundeskanzler Karl Nehammer: "Maßnahmen sollten zielgerichtet sein. Die Gießkanne wäre das falsche Mittel", hatte sich der VP-Chef im Interview mit den "OÖNachrichten" gegen eine Mehrwertsteuersenkung ausgesprochen.

Rendi-Wagner warf der Regierung deshalb Untätigkeit vor. "Flotte Sprüche und die 25. Überprüfungskommission" würden nicht helfen. Unterstützt wurde ein SP-Antrag, der neben der befristeten Mehrwertsteuersenkung auf existenziell notwendige Lebensmittel auch eine Deckelung der Treibstoffpreise gefordert wurde, nur von der FPÖ. Deren Klubchef Herbert Kickl spöttelte über den abwesenden Kanzler ("Held von Moskau und Kiew") und warf der Regierung "unterlassene Hilfestellung" vor.

Kalte Progression

Neos-Mandatarin Karin Doppelbauer wunderte sich, warum die Grünen das Autofahrer-Paket mittragen, das sie für einen ökologisch falschen Schritt halte. Als Entlastungsschritt wünscht sich Doppelbauer die Abschaffung der "Kalten Progression". Dass Finanzminister Brunner dieses Projekt tatsächlich prüfen will, gefällt Kogler wiederum nicht. Denn das würde dem untersten Einkommensdrittel, das am stärksten unter der Teuerung leide, am wenigsten helfen, sagte Kogler in mehreren Interviews.