Entlastungspaket für Nehammer: Untersuchung und strengere Gesetze

Alles andere als besinnlich verlief gestern am letzten Tag der wegen des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt ausgerufenen Staatstrauer eine Sondersitzung des Nationalrats. Der Grund: Davor war bekannt geworden, dass der Verfassungsschutz Informationen über den Versuch des späteren Attentäters, in Bratislava Munition zu kaufen, nicht an die Justiz weitergegeben hatte (die OÖNachrichten berichteten). Innenminister Karl Nehammer (VP) sah sich deshalb mit heftigen Vorwürfen und Rücktrittsaufforderungen aus der Opposition konfrontiert.

Viel Kritik ernteten Nehammer und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) auch, weil beide ihrerseits der Justiz Versäumnisse im Umgang mit dem Terroristen Kujtim F. vorgeworfen hatten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hielt einmal mehr fest, dass Richter und Staatsanwaltschaft bei der frühzeitigen Entlassung des späteren Attentäters gewissenhaft "nach der geltenden Rechtslage" gehandelt hätten. Nachsatz: Die Justiz könne nur handeln, "wenn sie die notwendigen Informationen" habe. Genau die sollen aber vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Innenministerium nicht übermittelt worden sein.

"Wenig staatsmännisch"

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger warf deshalb dem Kanzler vor, mit seinen "frühen Schuldzuweisungen schäbig und wenig staatsmännisch" gehandelt zu haben.

Ein Frontalangriff auf Nehammer kam einmal mehr von FP-Klubobmann und Ex-Innenminister Herbert Kickl. Was Nehammer einen Kommunikationsfehler nenne, "ist das Todesurteil für vier unschuldige Menschen gewesen", sagte Kickl. Ein blauer Misstrauensantrag wurde dennoch nur von der SPÖ unterstützt. Bei den Neos wollte man dem "noch nicht" zustimmen. Meinl-Reisinger forderte dafür, dass Nehammer bei der von ihm angekündigten Untersuchungskommission der Opposition ein Vorschlagsrecht bei der Besetzung des Vorsitzes einräumt. Für SP-Klubvize Jörg Leichtfried wäre die Kontrolle ohnehin ins Parlament zu verlagern, weil er in den Minister "kein Vertrauen mehr hat".

Angesichts der massiven Angriffe schloss man in der türkis-grünen Regierung zunächst die Reihen. Nehammer sicherte "volle Transparenz seitens des Innenministeriums" zu. Die unabhängige Untersuchungskommission "soll Klarheit schaffen". Zadic begrüßte "die Initiative des Innenministers, den Verfassungsschutz neu aufzustellen". Auch die Betreuung und Kontrolle nach der Haft will Zadic "engmaschiger" gestalten.

Kanzler Kurz denkt dabei offenbar auch an mehr Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus. Nicht immer verfüge man über die rechtlichen Mittel, um islamische Extremisten und andere Gefährder entsprechend überwachen und sanktionieren zu können, sagte der Kanzler im Nationalrat.

Konkreter wurde in Oberösterreich Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Er wünscht sich rechtliche Möglichkeiten, um die Staatsbürgerschaft leichter entziehen zu können, wenn jemand eine terroristische Vereinigung unterstützt. Und Stelzer ist für eine Sicherungshaft. Diese unter Rechtsexperten umstrittene Möglichkeit, Gefährder auf Verdacht in Haft zu nehmen, war in den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen ein ungelöster Streitpunkt.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at