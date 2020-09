Entlastung für Hotline 1450: Hausärzte können kostenlose Covid-Tests anbieten

Dem Drängen nach einer effizienteren Corona-Teststrategie wird nun nachgegeben. ÖVP und Grüne legten gestern, Montag, einen Antrag vor, der maßgebliche Verbesserungen bedeutet. Demnach sollen in den Arztpraxen Covid-19-Tests durchgeführt werden können, die von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf Kosten des Bundes zu bezahlen sind.

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres zeigte sich im Gespräch mit den OÖN erfreut. "Wir haben bei den Tests insgesamt ein Kapazitätsproblem. Vor allem in den ländlichen Regionen sind die Hausärzte hier der natürliche Ansprechpartner. Da ist es durchaus sinnvoll, wenn Ärzte – freiwillig und nur nach Anmeldung – die Tests durchführen können", sagte Szekeres. Schon jetzt führen Ärzte, zum Teil in Containern oder Zelten vor ihrer Praxis, gegen Bezahlung Corona-Tests durch.

"Wir müssen bei der Feststellung von Covid-Fällen schneller werden, die Ärzte können hier helfen", sagte der Ärztekammer-Präsident. Er verwies auf die neuen Möglichkeiten der Antigentests. Diese würden sehr rasche Ergebnisse liefern und relativ gut zeigen, ob jemand negativ oder positiv sei. Bei den positiven Fällen sei zur weiteren Abklärung der deutlich genauere PCR-Test nötig. Auch die Kosten variieren: Ein Antigentest koste im Schnitt 25 Euro, ein PCR-Test zwischen 80 und 200 Euro, rechnete Szekeres vor.

Die neuen Corona-Gesetze beinhalten noch deutlich weitreichendere Maßnahmen. Am Montag diskutierte der Gesundheitsausschuss des Nationalrats die geplante Novelle. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) muss nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs das Gesetz reparieren, sein Erstentwurf war in zahlreichen Stellungnahmen zerrissen worden. Offenbar hat Anschober daraus gelernt und für den Zweitentwurf des Covid-Maßnahmengesetzes zahlreiche Experten wie Verfassungsrechtler Heinz Mayer beigezogen. Im Gesundheitsausschuss gab es zwar gestern noch immer Kritik, die neuen Gesetzesvorschläge wurden aber auch gelobt.

Zehn Tage Lockdown

Ein unbegrenzter Lockdown soll künftig nicht mehr möglich sein. Entsprechende Verordnungen zu Ausgangsbeschränkungen werden mit zehn Tagen zeitlich begrenzt. Sie treten dann automatisch außer Kraft und müssen neu verordnet werden. Neben den bekannten Gründen, das Haus zu verlassen, soll zusätzlich noch die Erfüllung familiärer Rechte und Pflichten hinzugefügt werden.

Hier gab es von der SPÖ den Wunsch, genauer zu definieren, ob das etwa auch den Besuch von Partnern, die nicht im gleichen Haushalt leben, oder von erwachsenen Kindern umfasst.

FPÖ und Neos kritisierten, dass das Covid-Maßnahmengesetz, das mit Juni 2021 seine Gültigkeit verliert, im Notfall per Verordnung und ohne weitere Einbindung des Parlaments um ein halbes Jahr verlängert werden kann – sofern dies die epidemiologische Situation notwendig mache. Jurist Heinz Mayer verteidigte gestern diesen Passus als zulässig.

Am Mittwoch soll die Novelle beschlossen werden. Da ÖVP und Grüne im Bundesrat über keine Mehrheit verfügen, könnten SPÖ und FPÖ den Beschluss um acht Wochen verzögern. In der SPÖ überlegt man nach den jüngsten Korrekturen mitzustimmen.

Am Montag wurden bundesweit 563 neue Corona-Fälle gemeldet: Mit 181 positiven Tests löste Niederösterreich Wien (172) an der Spitze ab. In Österreich waren es 66 neue Corona-Fälle.

Mehr Geld für Familien und Künstler

Im Familienausschuss wurde gestern der Weg zur Erhöhung des Familienhärtefonds von 60 auf 100 Millionen Euro sowie die Anhebung der Zuverdienstgrenze für Volljährige in Berufsausbildung von 10.000 auf 15.000 Euro geebnet. ÖVP und Grüne brachten zudem eine Erhöhung der Covid-19-Investitionsprämie von einer auf zwei Milliarden Euro ein. Den Gesundheitsausschuss hat eine Änderung des Künstler- und Sozialversicherungsfondsgesetzes passiert: Zur Abfederung von COVID-19-bedingten Einnahmenausfällen soll der Fonds zur Förderung von selbstständigen Künstlern um fünf auf zehn Millionen Euro aufgestockt werden.

Corona-Studie in Reichenau Bild: VOLKER WEIHBOLD

Studie: Mehr Infizierte, weniger Antikörper

Die niederösterreichische Gemeinde Reichenau an der Rax war zu Beginn der Corona-Pandemie stark betroffen. Eine dort durchgeführte Antikörper-Studie an 1824 Menschen brachte nun zwei spannende Erkenntnisse zutage: Es waren deutlich mehr Bürger mit dem Virus in Kontakt, als offiziell als Infizierte bekannt waren. Und: Es haben nur zwei Drittel der Infizierten Antikörper gegen das Virus gebildet.

Letzteres ist für die Frage der Impfstoffherstellung entscheidend. „Dafür ist es ganz wichtig, wie schnell, lange und gut man Antikörper bilden kann“, sagte Niederösterreichs Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner zu dem „sehr überraschenden“ Ergebnis. In der Altersgruppe der 15- bis 40- Jährigen hätten die Betroffenen keine oder nur wenige Antikörper gebildet. Dies hänge wohl auch mit dem leichten Verlauf der Krankheit in dieser Gruppe zusammen.

Insgesamt hatten deutlich mehr Bewohner mit dem Virus Kontakt. Der Anteil der positiv getesteten Personen lag bei 2,8 Prozent. Die Studie zeigt, dass aber 6,5 Prozent erkrankt waren. Das bedeutet, viele hatten gar nicht bemerkt, dass sie das Virus in sich trugen.

Die häufigsten Symptome

Auch die häufigsten Corona-Symptome wurden in der Studie erhoben. Dazu zählen Husten, Müdigkeit, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes und Fieber. 65 Prozent all jener, bei denen Antikörper nachgewiesen wurden, hatten keine Symptome. Außerdem habe sich gezeigt, dass Schnupfen „nicht das Leitsymptom einer Covid-Erkrankung“ sei, so Lechner: „Man kann guten Gewissens sagen, dass leicht verschnupfte Kinder, die kein Fieber haben, wahrscheinlich nicht Covid-erkrankt sind.“

