Entlastung für Arbeitslose, Familien, Firmen: Regierung feilt noch an Details

Heute Nachmittag begibt sich die türkis-grüne Regierung zum zweiten Mal in Klausur. Der Rahmen entspricht den Umständen. Statt vor idyllischer Kulisse fernab von Wien finden die Gespräche im Kanzleramt statt. Jedes Regierungsmitglied darf coronabedingt einen Mitarbeiter zu den Beratungen mitnehmen. Dass Mundschutz getragen wird, ist nicht zu erwarten.

Wie bei den meisten Regierungsklausuren nützen auch dieses Mal Aktivisten die Bühne: Auf dem Ballhausplatz wird um 14 Uhr mit einem zwei Meter großen Erdball für mehr Tempo in Umweltfragen demonstriert.

Die Ergebnisse der Klausur sollen am Dienstag präsentiert werden. Schon in den vergangenen Tagen waren die großen Themen bekannt gegeben worden. Im Mittelpunkt steht eine rasche Entlastung, um die finanziellen Einbußen, die durch die Coronakrise entstanden sind, abzufedern (siehe auch Kasten).

Investitionsprämie kommt

Noch nicht alles ist bis ins Detail ausverhandelt. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) kündigte in der ORF-Pressestunde eine Prämie von 14 Prozent für Firmen an, die im nächsten Halbjahr Investitionen planen.

Schon zuvor hatte die Regierung eine Senkung der Mehrwertsteuer für besonders betroffene Branchen vorgelegt. Zudem sind Entlastungen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro geplant: Der Eingangssteuersatz wird rückwirkend ab 1. Jänner von 25 auf 20 Prozent gesenkt. Jenen, die keine Steuern zahlen, wird eine Negativsteuer von 100 Euro erstattet. Hinzu kommt ein einmaliger Familienbonus von 360 Euro pro Kind.

Höchst umstritten ist die geplante Einmalzahlung für Arbeitslose in Höhe von 450 Euro. Auch dieses Geld soll ab September an die Betroffenen überwiesen werden, noch ist aber nicht klar, nach welchen Kriterien genau die Auszahlung erfolgen wird. So sollen davon auch Langzeitarbeitslose profitieren und nicht nur Personen, die coronabedingt ihren Job verloren haben.

Die Opposition kritisierte am Wochenende eine "vertane Chance": Im internationalen Vergleich sei Österreichs Arbeitslosenhilfe mit einer Nettoersatzrate von 55 Prozent niedrig. SPÖ und FPÖ fordern eine Anhebung auf 70 Prozent des letzten Nettogehalts, die Neos sprechen sich für 65 Prozent in den ersten vier Monaten aus, danach soll in Stufen gesenkt werden.

Die SP-Soziallandesräte, unter anderen Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer, erklärten unisono, dass "Almosen" kein Ersatz für eine deutliche Anhebung des Arbeitslosengeldes sein könnten. Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl forderte mehr Nachhaltigkeit beim Arbeitslosengeld. Sie fand aber auch lobende Worte für die Lohnsteuersenkung und die Erhöhung der Negativsteuer.

70 Prozent retour

Der Linzer Ökonom Friedrich Schneider begrüßte im Gespräch mit den OÖN das Paket. "Es ist wichtig, dass jetzt etwas geschieht", sagte er. "Der Staat macht das Richtige, weil er die Kaufkraft stärkt und die Liquidität der Unternehmen erhöht. 70 Prozent dieses Geldes fließen wieder in die Wirtschaft zurück."

Der Wirtschaftswissenschafter hätte generell eine weniger bürokratische Lösung präferiert. "Ich hätte allen von der Krise Betroffenen bis Jahresende monatlich 1000 Euro gegeben." Mit dieser Art Grundeinkommen hätten alle die gleiche Hilfe ohne Kontrollaufwand erhalten. (gana)

Die geplanten Hilfen

Entlastung: Der Eingangssteuersatz wird von 25 auf 20 Prozent rückwirkend mit Jahresanfang gesenkt. Jeder steuerpflichtige Arbeitnehmer erhält dadurch bis zu 350 Euro im Jahr. Die Negativsteuer wird um 100 Euro pro Jahr erhöht. Kosten insgesamt: 1,6 Milliarden Euro.

Pro Kind wird ein Bonus von 360 Euro ausbezahlt. Dieser geht an die Familienbeihilfebezieher. Kosten: 650 Millionen Euro.

Jeder Arbeitslose erhält eine Einmalunterstützung in Höhe von 450 Euro. Dafür sind zwischen 150 und 200 Millionen Euro veranschlagt.

Rettung: Für Gastronomie, Kultur und Medien wird die Mehrwertsteuer befristet auf fünf Prozent gesenkt. Der Fixkostenzuschuss wird ausgebaut.

Investitionen: Prämie in Höhe von 14 Prozent des Volumens, Forcieren der Ökologisierung.

