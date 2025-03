Englisch-Unterricht: Native Speaker fordern faire Gehälter

Angestellt sind sie jedoch mit Sonderverträgen und bekommen deshalb weniger bezahlt als heimische Pädagogen. Eine Gruppe Native Speaker Teachers (NSTs) hat nun eine Petition für eine "faire Behandlung" gestartet, Unterstützung bekommen sie dabei von der Lehrergewerkschaft.Wien. Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) spricht von einer "dienst- und besoldungsrechtlich inakzeptablen Situation". Die Native Speaker Teachers seien vor allem an den Englisch-Schwerpunktschulen unverzichtbar. Weil deren Abschlüsse aus Nicht-EU-Staaten nicht anerkannt werden, bekämen sie aber so schlecht bezahlt, dass sie sich teilweise mit drei Jobs über Wasser halten müssten, kritisiert er.

Mittlerweile hat sich die "NST Advocacy Group" - ein Zusammenschluss von 85 NSTs - per Brief auch an den neuen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gewandt. Darin fordern die Pädagoginnen und Pädagogen dasselbe Gehalt für Uni-Absolventen aus englischsprachigen Drittstaaten wie für österreichische Lehrkräfte - und zwar in allen Schultypen und Regionen und unabhängig davon, ob sie im alten oder neuen Lehrerdienstrecht angestellt sind. Bei der Festlegung des Gehaltsniveaus soll außerdem Lehrtätigkeit in englischsprachigen Ländern berücksichtigt werden, heißt es in ihrer noch bis Mitte Juli laufenden Petition.

Derzeit würden die Native Speaker Teachers um bis zu 48 Prozent weniger als ihre österreichischen Kolleginnen und Kollegen verdienen, nur weil sie ihre Qualifikationen außerhalb Österreichs erworben haben, so deren Sprecher David Levy. Dabei hätten sie dieselben Verpflichtungen wie ihre heimischen Kolleginnen und Kollegen und seien für ihre Arbeit durchaus qualifiziert.

Anrechnungen und Quereinstieg kaum möglich

Levy selbst etwa unterrichtet mit voller Lehrverpflichtung als Vertragslehrer an einer bilingualen Wiener Volksschule und hat eine Lehrbefähigung aus den USA, andere NSTs seien zum Unterrichten in Großbritannien berechtigt. Wieder andere hätten zwar kein Lehramtsstudium abgeschlossen, aber einen Bachelor, Master oder ein Doktorat in relevanten Fachrichtungen. Eine Kollegin habe etwa einen Masterabschluss in English Literature aus Oxford und unterrichte damit an einer Vienna Bilingual School AHS-Kurse über Shakespeare.

Eine Anrechnung ihrer Ausbildungen habe wegen der großen Unterschiede zwischen dem Lehramtsstudium in Österreich und anderen Ländern aber nur bei wenigen Kollegen geklappt und sei sehr aufwendig gewesen. Auch vom neuen Quereinsteiger-Modell, bei dem man mit einem fachlich passenden Studium bei vollem Gehalt zu unterrichten beginnen kann und berufsbegleitend die pädagogischen Ausbildungsteile absolviert, seien deshalb viele NSTs ausgeschlossen, beklagt Levy.

