Energiekosten: Neuer Zuschuss soll kommen

Das kündigte Kanzler Karl Nehammer (VP) gestern an. Aufgrund der Ankündigung der deutschen Regierung, eine Gaspreisbremse einzuführen, habe Österreich hier einen Nachbesserungsbedarf, damit es keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie gibt. Die Höhe des Zuschusses ließ er offen.

Von der bereits in Aussicht gestellten Ausweitung des Wohn- und Heizkostenzuschusses um 500 Millionen Euro sollen 50 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit reserviert werden, sagte Nehammer. "Wenn Delogierungen drohen, soll damit gegengesteuert werden".

SPÖ will Gaspreisdeckel

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner appelliert unterdessen in einem Brief an die VP-Landeshauptleute, ihren Einfluss in Sachen Gaspreisdeckel geltend zu machen. Schließlich habe die Landeshauptleutekonferenz geschlossen vom Bund einen Energieschutzschirm für Österreich analog zur deutschen Gaspreisbremse gefordert. Die SPÖ werde dazu einen Antrag im Nationalrat einbringen. Die SP-Chefin warnte davor, dass Österreichs Wirtschaft ansonsten "massiv an Wettbewerbsfähigkeit verliert".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper