Endstation Brüssel: Strache lässt FPÖ weiter warten

Heinz-Christian Strache hat am 18. Mai zwar alle Funktionen in der FPÖ niedergelegt. Er wolle damit beim Wiederaufbau nach seiner Ibiza-Affäre Schaden von der Partei abhalten, erklärte der Langzeitobmann damals kleinlaut. Die knapp 45.000 Vorzugsstimmen, die Strache eine Woche später bei der EU-Wahl das Anrecht auf ein sicheres Mandat in Brüssel beschert haben, halten ihn aber weiter im Fokus der blauen Agenda.

Er sei "nicht dafür, dass man die Bande komplett durchschneidet", signalisierte der designierte FP-Obmann Norbert Hofer gestern vor einer Sitzung der Bundesparteileitung, dass man Strache nicht ausschließen wolle, falls er das EU-Mandat annehmen sollte.

Hofers Nachsatz im Hinblick auf dieses Szenario: Dann müsse die FPÖ im Wahlkampf eben mit diesem Thema "umgehen". Hofer widersprach damit jenen Stimmen in seiner Partei, die Strache notfalls per Ausschluss zum Verzicht bewegen wollen.

Einzige Option Brüssel

Fest steht, dass das Mandat im EU-Parlament (bis 2024) für den in einer Woche 50-Jährigen die einzig realistische Option ist, um die vor 29 Jahren in Wien gestartete Politikerlaufbahn fortsetzen zu können.

Fest steht auch, dass Österreichs Europa-Abgeordnete mit 8930,88 Euro brutto im Monat (analog zu den Gehältern im Nationalrat) entsprechend entlohnt werden. Hinzu kommen 4320 Euro an pauschaler Spesenabgeltung pro Monat sowie Sitzungsgelder (306 Euro pro Tag) und die Vergütung der individuellen Fahrtkosten. Außerdem gibt es in Brüssel und Straßburg ein Budget für Assistenten und extern von den Mandataren vergebene Dienstleistungen (maximal rund 21.000 Euro im Monat).

Endgültig festlegen muss sich Strache bis 2. Juli. An diesem Tag tritt das neu gewählte EU-Parlament zur konstituierenden Sitzung zusammen. Kolportiert wurde zuletzt auch eine Variante, mit der Strache seiner Partei weiteren Ärger ersparen könnte: sein freiwilliger Austritt aus der FPÖ, womit er als "wilder Abgeordneter" ins EU-Parlament einziehen könnte. "Ich bin mir sicher, er wird eine Entscheidung treffen, die zum Wohl der Partei ist, aber auch respektvoll" gegenüber seinen Wählern, schrieb dazu Straches Ehefrau Philippa auf Facebook. (luc)

