Ende des Proporzes: "Wir wollen die Gesprächsverweigerung brechen"

Landeshauptmann Stelzer spricht sich für den Proporz aus; der sei der Grund, „warum in Oberösterreich viel weniger gestritten wird als im Parlament in Wien“.

In der Landtagssitzung werde man "einen Prozess ins Laufen bringen", kündigt der grüne Klubobmann Severin Mayr an. "Die aktuelle Legislaturperiode wird die letzte mit Proporzsystem sein." Sechs Mal hatten Grüne bereits einen Antrag auf Abschaffung des Proporzes gestellt – zuletzt Mitte Februar. Erfolg hatten sie dabei nie. Nun sei man "zurückhaltender", auf Antrag der Grünen muss der Landtag daher in der Aktuellen Stunde ausgiebig das Proporzsystem diskutieren.