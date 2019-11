Ende des Abtastens - ÖVP und Grüne rüsten für die "echten" Verhandlungen

Am Freitag treffen um 10 Uhr die sechsköpfigen Sondierungsteams von ÖVP und Grünen zu ihrer letzten Gesprächsrunde zusammen. In drei Tranchen mit Pausen soll bis in die Nacht verhandelt werden. Zum Abschluss wollen VP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler ein Resümee über die Sondierungen ziehen, aber noch keine Entscheidung verkünden.

Sonntagmittag tritt der erweiterte Bundesvorstand der Grünen in der Urania zusammen, um darüber abzustimmen, ob die Partei für Koalitionsverhandlungen zur Verfügung steht. In der Warteschleife hängen bereits SPÖ und Neos, die FPÖ bleibt als letzte Option im Spiel.

Schweigegelübde

Dass Kurz nach den mehrwöchigen Sondierungen mit den Grünen die Koalitionsverhandlungen beginnen wird, gilt als ausgemacht. Die Gespräche haben zum Vertrauensaufbau beigetragen. Nach dem ersten Treffen seien Interna an die Öffentlichkeit gelangt, berichtet ein Teilnehmer. Damals wurde von beiden Parteien vereinbart, dass nichts nach außen dringen dürfe, ansonsten würden die Sondierungen vorzeitig beendet.

Bei den Koalitionsverhandlungen 2003 war bei den Grünen die Zunge locker gewesen, doch dieses Mal hielten sie sich an das Schweigegelübde.

Die Gespräche in der Zwölferrunde sollen bisher von gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen sein. Man begegne einander mit Respekt, die Atmosphäre sei angenehm, noch sind aber nicht alle zwölf Sondierer per du. "Man merkt, man kann miteinander reden", so das Zwischenresümee bei den Grünen.

Wirklich in die Tiefe sei man bei den Gesprächen bisher noch nicht gegangen. Konfliktlinien haben sich unter anderem bei Migration, Straßenbau und Umweltschutz gezeigt. Bei der Migration wollen die Türkisen ihren Kurs nicht ändern, um FP-Sympathisanten, die bei dieser Wahl Kurz die Stimme gegeben haben, nicht zu verprellen. Für die Grünen ist weniger die Migration als die Integration ein Thema. Hoffnungen der ÖVP, dass die Grünen bereits als Vorleistung im Parlament das Gesetz zur Mautbefreiung für bestimmte Straßenabschnitte mittragen, dürften sich zerschlagen.

Doch ist bisher kein Thema aufgetaucht, das unüberwindbar scheint. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", ist aus VP-Kreisen zu hören.

Die türkis-grünen Koalitionsverhandlungen könnten bereits nächste Woche beginnen. Die genaue Struktur muss noch festgelegt werden, doch es wird aller Voraussicht nach wieder Untergruppen zu Themenblöcken geben.

Pool an Verhandlern

Die Grünen haben hier bereits einen Pool von 30 bis 40 Verhandlern zusammengestellt. In den Untergruppen sollen vor allem die neuen Abgeordneten vertreten sein, da sie im Parlament einen etwaigen Koalitionspakt auch zu vertreten haben. Zurückgegriffen wird auch auf die Profis in den Ländern. Da es den Grünen noch an Fachleuten fehlt, die das entsprechende Datenmaterial rasch aufarbeiten können, will man auf Experten von außen wie den Budgetdienst des Parlaments, Wifo und IHS zurückgreifen.

Sollten sich die beiden Parteien auf eine Koalition verständigen, dürfte es am Schluss länger als üblich dauern. Binnen zweier Wochen nach Abschluss des Koalitionspakts muss der grüne Bundeskongress zusammentreten, um das Ergebnis abzusegnen.

Der zeitliche Fahrplan

Am 7. Oktober erteilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen VP-Chef Sebastian Kurz den Regierungsbildungsauftrag.

Die FPÖ nahm sich als Erstes aus dem Spiel, man stehe nur im Notfall zur Verfügung. Am 17. Oktober begann die Sondierung mit der SPÖ. Diese erklärte nach einer ersten Runde, man warte auf Koalitionsverhandlungen. Die Neos stiegen ebenfalls rasch aus den Gesprächen aus.

Für die ÖVP sondieren Kurz, die früheren Minister Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel, Margarete Schramböck, Klubchef August Wöginger und Berater Stefan Steiner. Auf Grünen-Seite verhandeln Parteichef Werner Kogler, Birgit Hebein (Wien), Rudi Anschober (Oberösterreich), die Abgeordneten Leonore Gewessler und Alma Zadic sowie Budgetexperte Josef Meichenitsch.

Am Freitag wird von 10 bis 22 Uhr sondiert. Am Sonntag tritt um 12 Uhr der erweiterte grüne Bundesvorstand zusammen. Um 16 Uhr will Kogler das Ergebnis präsentieren.

