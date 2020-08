Empörung nach Attacke auf Grazer IKG-Präsidenten

Er war mit dem Auto auf das Grundstück der jüdischen Gemeinde gefahren. Dabei hatte er einen Mann mit einem Stein in einer Hand gesehen und zur Rede stellen wollen. Der Mann griff daraufhin Elie Rosen mit einem Holzprügel an, Rosen flüchtete in sein Auto, auf das der Täter eindrosch, bevor er mit dem Fahrrad davon fuhr.

Unter Polizeischutz

Seit Mittwoch waren bereits zwei Anschläge auf die Grazer Synagoge verübt worden: Steine wurden auf das Gebetshaus geworfen und propalästinenische Parolen auf die Mauern gesprüht. "Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passiert", sagte Elie Rosen gestern. Er sei über die Anschläge auf die Synagoge schockiert gewesen. "Es ist aber schon noch einmal etwas anderes, wenn man persönlich angegriffen wird." Eine Ermittlungsgruppe wurde eingesetzt, Rosen und die Synagoge unter Polizeischutz gestellt. Dem Täter werden sieben Delikte zugeschrieben, unter anderem Sachbeschädigung eines schwul-lesbischen Vereins.

Video: Ermittlungsgruppe nach Angriff auf IKG-Präsidenten

"Judenhass und Antisemitismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft", verurteilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Tat. Erschüttert zeigten sich auch Regierungsspitze, Minister, Opposition und Landespolitiker sowie die Vertreter der Kirchen.

