Corona-Krise: Regierung ruft "Ausgangsbeschränkungen" für Österreich aus

Die aktuellen Zahlen von Sonntagfrüh:

Mit Stand acht Uhr früh liegen österreichweit 800 Fälle einer COVID-2019-Erkrankung vor (Samstag, 8 Uhr: 602 Fälle).

8167 Tests wurden bisher durchgeführt.

Sechs Personen sind mittlerweile wieder genesen, ein Patient ist verstorben.

Ein 65-jähriger Mann, der im Verdacht stand, sich infiziert zu haben, ist am Sonntag in Wien gestorben. Näheres lesen Sie hier.

In Oberösterreich haben sich 158 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Zur aktuellen Lage in Oberösterreich.

In der Nationalratssitzung von Sonntag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz neue Maßnahmen an: Spiel- und Sportplätze werden geschlossen, Restaurants schließen komplett, es gibt neue Flugverbote. Ehemalige Zivildiener und die Miliz werden eingezogen.

Laut Johns Hopkins Universität wurden weltweit 156.400 Corona-Erkrankte registriert, 5833 sind verstorben.

Ausgangsbeschränkung für ganz Österreich

Die Bundesregierung ruft für ganz Österreich eine "Ausgangsbeschränkung" aus. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Für Ausnahmen, das Haus zu verlassen, soll es nur drei Gründe geben: Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) und wenn man anderen Menschen helfen muss.

Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, "der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt", so der Bundeskanzler.

Es gebe nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen:

1. Um zur Arbeit zu gehen, für die, die den Notbetrieb aufrechterhalten wie Gesundheitspersonal, Sicherheitskräfte und Personal in Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogerien,

2. bei dringend notwendigen Besorgungen wie Lebensmittel,

3. um andere Menschen zu unterstützen, die sich nicht selbst helfen können.

Kurz kündigte im Nationalrat ein Versammlungsverbot angesichts der Coronakrise an. Spielplätze und Sportplätze müssen ebenso schließen wie Restaurants, die ab Dienstag ganz zu haben. Zudem werden ehemalige Zivildiener und die Miliz eingezogen.

Coronagesetz vom Nationalrat beschlossen

Der Nationalrat hat am Sonntag einstimmig das große Gesetzespaket zur Bewältigung der Coronakrise beschlossen. Es bietet die Basis sowohl für zahlreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens als auch für wirtschaftliche Hilfen. So werden etwa gesetzliche Grundlagen für das Schließen von öffentlichen Orten wie Spielplätzen etabliert sowie für die Restriktionen im Handel und in der Gastronomie. Finanziell wird ein vier Milliarden schwerer Fonds geschaffen, der alle möglichen Hilfen von Kurzarbeit über Unternehmer-Hilfen bis zum Ankauf von Instrumenten für den Gesundheitsbereich bedienen soll.

In der Minderheit blieben die Oppositionsanträge, unter anderem mit dem Ziel, dass es weiter einen Rechtsanspruch für Betriebe auf Entschädigung für Verdienstentgang gemäß dem (alten) Epidemiegesetz geben soll.

Am Nachmittag wird der Bundesrat die Gesetzesvorlage behandeln und beschließen. Danach fehlt nur noch die Unterfertigung des Bundespräsidenten sowie die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, um die Vorhaben bereits am Montag umsetzen zu können.

Strafen bis 3600 Euro drohen

Die Beschränkungen werden laut Bundeskanzleramt ab Montag von der Polizei kontrolliert. Wer dagegen verstößt, riskiert empfindliche Verwaltungsstrafen.

Die Regelungen im Detail: Man kann sich zwar abseits der drei Ausnahmen weiterhin im öffentlichen Raum aufhalten, etwa für Spaziergänge, dies aber nur alleine oder mit Personen, mit denen man zusammenlebt. Dies solle aber nur in dringenden Fällen geschehen.

Werden Personen von der Exekutive alleine angetroffen, gibt es laut Auskunft aus dem Kanzleramt keine Maßnahmen. Werden Gruppen angetroffen, werden diese darauf hingewiesen, "dass sie sich auflösen sollen", hieß es im Kanzleramt. Dies soll auch schon am Sonntag erfolgen.

Ab Montag drohen dann bei Zuwiderhandeln Verwaltungsstrafen in Höhe von bis zu 2.180 Euro. Strafen sind auch möglich, wenn man die Platzverbote - etwa für Spielplätze - missachtet: Hier ist mit Verwaltungsstrafen in Höhe von bis zu 3.600 Euro zu rechnen. Die Regierung appelliert aber an die "Vernunft und Eigenverantwortung", wie es hieß.

Weitere Flugverbote

Weiters kündigte Kurz im Nationalrat zusätzliche Flugverbote an, konkret zu Russland, der Ukraine, Großbritannien und den Niederlanden. Seit Sonntag dürfen in Österreich keine Flieger mehr landen, die aus diesen Ländern kommen. Dezitierte Reisewarnungen (Sicherheitsstufe 6) gibt es darüber hinaus für Frankreich, Italien, Schweiz und Spanien.

Österreichischen Reisenden wird dringend empfohlen, die Heimreise aus diesen Ländern anzutreten, hieß es seitens der Außenministeriums. Da noch weitere Länder hinzukommen könnten - auch kurzfristig - sollten Urlaubsreisende generell zurückkehren, so das Außenministerium.

Verstärkung durch ehemalige Zivildiener

Was die Zivildiener angeht, werden derzeit ihre Aufgabe erfüllende Männer verlängert. Zudem werden Zivis der vergangenen fünf Jahre rekrutiert. Beim Bundesheer wird die Stellung sistiert, dafür soll die Miliz zur Krisenbewältigung helfen. Bei den Grundwehrdienern könnte der Dienst verlängert werden (Details dazu hier). Bereits heute schon wird laut Kurz die Polizei an Spielplätzen und im öffentlichen Raum unterwegs sein und wird größere Gruppen dazu auffordern, das zu unterlassen, so Kurz.

Kurz: "Versorgung ist gesichert"

Dass die Restaurants ab Dienstag komplett geschlossen werden, also nicht einmal mehr bis 15 Uhr offen haben dürfen, begründete der Kanzler damit, dass die Versorgung über die Supermärkte und Lieferdienste gesichert sei.

Kurz betonte, dass Österreich auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden müsse und erinnerte auch daran, dass die Geschäfte ab Montag in nicht alltagsnotwendigen Branchen schließen müssten und auch an den Schulen keine Unterrichtspflicht mehr bestehe. Basis für all dies ist ein großes Sondergesetz, das heute von National- und Bundesrat beschlossen wird.

Anschober: "Jeder Einzelne ist gefragt"

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat im Nationalrat zum Zusammenhalten der Österreicher aufgerufen. "Es liegt in unserer Hand, dass wir es schaffen, dieses Virus auszuhungern", sagte er. Anschober betonte, dass es einerseits um die Einschränkung der sozialen Kontakte, andererseits um Solidarität mit besonders Schutzbedürftigen gehe. Auch die Spitäler müssten für die kommenden großen Herausforderungen geschützt werden. "Jeder Einzelne ist gefragt."

"Wenn wir jetzt alle zusammenhalten", sagte er, "dann können wir das schaffen, dann können wir diese schwere Krise tatsächlich bewältigen."

Innenminister Karl Nehmanner (ÖVP) betonte, dass die Polizei dem Motto verpflichtet sei, zu schützen, zu helfen und gegebenenfalls auch zu sichern. Man werde auch in fordernden Zeiten die Ordnung aufrechterhalten, sagte er. Die Exekutive verfüge über eine "Durchhaltefähigkeit für mehrere Monate". Er könne den Österreichern vermitteln: "Für Ihre Sicherheit ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche gesorgt."

Mit Sonntagfrüh liegen in Österreich 800 nachgewiesene Corona-Erkrankungen vor. Damit setzt sich die Steigerung der letzten Tage so wie in allen Ländern Europas auch in Österreich fort. Am vergangenen Mittwoch früh lagen noch 206 Fälle vor, am Donnerstag 302, am Freitag 428, am Samstag waren es 602 Erkrankte. Aktuell befinden sich zehn Patienten in Intensivbetreuung, weitere 98 in Spitalsbehandlung. Mehr als 85 Prozent können in häuslicher Pflege die in ihrem Fall leichte Erkrankung ausheilen. 100 Erkrankte sind älter als 64, weitere 100 zwischen 55 und 64 Jahre, alle anderen Betroffenen sind jünger.

Video: Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte im Nationalrat weitere Maßnahmen an:

Kogler mahnt in drastischen Worten zum sozialen Rückzug

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat im Nationalrat in drastischen Worten dazu aufgerufen, alle Sozialkontakte ab sofort extrem einzuschränken. Dass sich weiterhin Menschen in Parks versammelten oder die Einkaufsstraßen bevölkerten, wie ihm zuletzt berichtet worden sei, müsse sofort aufhören. Sportvereinen drohte er mit Subventionsentzug. "Das kann es nicht mehr sein, dass darf es nicht mehr sein", sagte Kogler. Man werde "alles tun, um das zu unterbinden, dass es das nicht mehr gibt". Entsetzt zeigte er sich über Nachrichten, dass Sportvereine noch immer Trainings für Kinder und Jugendliche abhielten.

"Wer es nicht versteht, von den Sportvereinen jetzt, wer ab Montag, ab morgen das nicht einhält, der kann sich einmal jahrelang von Förderungen verabschieden", sagte er, schränkte gleichzeitig aber ein, hier keine Anweisungsbefugnis zu haben. Dennoch: "Ich meine das ernst: Es sollen sich alle daran halten, und die, die sich nicht daran halten, dürfen auch mit Konsequenzen rechen."

"Halten Sie Abstand, das ist das, was am meisten hilft", so der Vizekanzler und Sportminister weiter. Viele hätten das noch nicht genug verstanden. "Bitte halten Sie sich daran, und machen Sie nurmehr die notwendigsten Erledigungen außerhalb Ihrer Wohnung. Treffen Sie sich auf keinen Fall in kleineren oder größeren Gruppen."

Menschen hätten das Problem zu verstehen, was ein exponentieller Zuwachs der Fälle bedeute. Er sprach daher von einer "explodierenden Zunahme". Das Erreichen der 100.000er-Grenze drohe demnächst. Es gehe darum, Verhältnisse wie in der Lombardei oder in Bergamo zu verhindern.

Dank sagte er den Supermarktverkäuferinnen als "Heldinnen des Alltags", aber auch allen anderen Helfern, etwa Lehrern, Pflegern und Ärzten. Es gehe ums Zusammenhalten und Zusammenhelfen, so Kogler.

Video: Die emotionale Rede von Vizekanzler Werner Kogler:

"Stehen vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg"

In einer "ZiB Spezial" am Samstagabend betonte Kurz, man dürfe hier nicht irgendetwas beschönigen und meinen, das Vorgehen gegen die Krankheit sei übertrieben. Er müsse mit aller Deutlichkeit aussprechen, "was da noch auf uns zukommt".

"Die Krankheit bringt Leid und vielen Menschen den Tod", so Kurz. Der Bundeskanzler erinnerte an die Lage in Italien, wo es "hundert Tote pro Tag" gebe. Angehörige müssten sich von ihren sterbenden Angehörigen am Telefon verabschieden. Ärzte müssten entscheiden, wen sie noch behandeln könnten, weil nicht genügend Kapazitäten vorhanden seien.

Video: Bundeskanzler Sebastian Kurz im "ZiB 2 Spezial" über die Maßnahmen der Bundesregierung:

Kurz verwies auch darauf, dass in den Bundesländern Lazarette errichtet würden, sollte in den Spitälern nicht genügend Platz für Corona-Patienten sein. Angesichts dieser dramatischen Lage werde die Republik ab Montag auf Notbetrieb heruntergefahren, es werde nur einen Minimalbetrieb geben. Man müsse aber darauf achten, dass das System handlungsfähig bleibe, und man habe deshalb eine Vorlaufzeit eingeplant.

Der Kanzler appellierte an die Bürger, ihren Beitrag zu leisten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Dazu gehöre unter anderem, nur aus dem Haus zu gehen, wenn es unbedingt nötig sei, und Hygieneregeln einzuhalten. Er hoffe, dass man nach Ostern das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben wiederaufleben lassen könne. "Wir stehen vor der größten Herausforderung in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg", so Kurz.

Hinsichtlich des von der Regierung bereitgestellten Soforthilfepakets in der Höhe von vier Milliarden Euro versicherte der Kanzler, es gebe kein Limit, wenn es darum gehe, die Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen.

"Glauben Sie den Beschwichtigungen nicht!"

Kurz (ÖVP) appellierte am Samstagabend zudem an die Bevölkerung, die Lage ernst zu nehmen: "Nehmen Sie die Situation ernst und glauben Sie den Beschwichtigungen nicht!", hieß es in einem Tweet des Bundeskanzlers. "Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen."