Elf Topverdiener im Nationalrat mit zusätzlich mehr als 12.000 Euro brutto

Sie sind Nationalratsabgeordnete und Bürgermeister, Gemeinderäte, Freiberufler, Unternehmer oder sind nebenbei bei den Sozialpartnern, bei Parteien oder im öffentlichen Dienst beschäftigt – die 183 Abgeordneten im österreichischen Parlament. Am Wochenende ist die Frist zur Meldung von Nebenbeschäftigungen für Abgeordnete im Nationalrat abgelaufen, damit sind die sogenannten Nebeneinkünfte für das Vorjahr öffentlich.

Für ihre Abgeordnetentätigkeit erhalten die Politiker 10.351,39 Euro brutto im Monat. Dazu kommen eben die Gagen aus ihrer Nebentätigkeit – wobei 50 Abgeordnete angegeben haben, keine Zusatzeinnahmen zu beziehen.

Spitzenverdiener sind auch diesmal Freiberufler und Parteimanager. Dazu zählen unter anderem Rechtsanwalt und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sowie die Notare Harald Stefan und Volker Reifenberger (beide FPÖ).

Notar Harald Stefan Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Ebenfalls in die höchste Einkommenskategorie jenseits der 12.000 Euro brutto monatlich fallen die ÖVP-Abgeordneten Kurt Egger (Wirtschaftsbund-Generalsekretär) sowie Alexander Melchior. Er war bis Ende 2021 ÖVP-Generalsekretär und hat bei IGO Industries der Familie Ortner angeheuert, die als ÖVP-Großspenderin gilt. Einziger SPÖ-Abgeordneter in dieser Einkommensklasse ist der Bau-Holz-Gewerkschafter Josef Muchitsch – ein Neuzugang unter den Spitzenverdienern.

Christian Stocker, Anwalt und Parteimanager Bild: Thomas Topf

Weitere Vertreter aus Oberösterreich in dieser Liste, die mehr als 12.000 Euro Zusatzbezug angegeben haben, sind die oberösterreichische Neos-Abgeordnete, Landwirtin und Dell-Managerin Karin Doppelbauer, der Welser Primar und selbstständige Dermatologe Werner Saxinger (ÖVP) und der freiheitliche Apotheker Gerhard Kaniak, der auch im Gemeindevorstand von Schörfling sitzt und seit fünf Jahren Finanzreferent im freiheitlichen Parlamentsklub ist.

Karin Doppelbauer, Managerin und Landwirtin Bild: Bubu Dujmic

Gerhard Kaniak, Apotheker und Unternehmer Bild: Johannes Zinner

Gewerkschafter Josef Muchitsch Bild: Anna Rauchenberger

255 Jobs für 183 Abgeordnete

In Summe üben die Nationalratsabgeordneten 255 Nebenjobs aus. Viele der 183 Abgeordneten üben mehrere Nebentätigkeiten aus: 72 Abgeordnete finden neben dem Mandat Zeit für zwei oder mehr bezahlte Funktionen. Die meisten sind es bei Axel Kassegger von der FPÖ und Andreas Minnich von der ÖVP mit jeweils acht. Beide sind Unternehmer und leiten ihre eigenen Firmen. Kassegger ist zusätzlich Präsident des FPÖ-Bildungsinstituts, Minnich ist Stadtrat in Korneuburg und Wirtschaftskammer-Funktionär.

Der Großteil der Bezüge im Parlament liegt aber in der mittleren Einkommenskategorie 3 (4001 und 8000 Euro brutto monatlich). Hier ordnen sich 45 Abgeordnete ein. Weitere 33 haben die niedrigere Kategorie 2 angegeben (also 1151 bis 4000 Euro), 27 Abgeordnete haben bis zu 1150 Euro dazuverdient (Kategorie 1). In die zweithöchste Kategorie 4 fallen 15 Mandatare, das sind um vier mehr als im Vorjahr.

Die niedrigsten Nebeneinkünfte weisen die Grünen aus: Von 26 Abgeordneten haben für 2023 15 ein Zusatzeinkommen in den untersten beiden Kategorien gemeldet. Sie verdienen also maximal 4000 Euro brutto monatlich. Weitere elf Abgeordnete haben gar keine Nebeneinkünfte gemeldet. Mehr hauptamtliche Mandatare (nämlich 16) gibt es nur bei der SPÖ.

Kontrolliert werden die Angaben der Abgeordneten nicht.

Autorin Sigrid Brandstätter