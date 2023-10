Elf EU-Staaten rufen zu stärkerem Ausbau der Erneuerbaren auf

In einem Diskussionspapier an die EU-Kommission fordern die "Friends of Renewables", wie sich die Ländergruppe selbst nennt, eine bessere Vernetzung der Strommärkte und einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur. Sie drücken auch ihre Unterstützung für ein EU-Windkraftpaket aus, das die Kommission voraussichtlich am Dienstag vorstellen wird.

"Damit wir die EU-Vorreiterrolle beim Klimaschutz aufrechterhalten können, braucht es verstärkt unterstützende Maßnahmen, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Europa beschleunigen", sagt dazu Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung am Sonntag.

Die elf EU-Staaten wünschen sich auch einen besseren "Wissensaustausch" und weitere "technische Unterstützung" durch die EU-Kommission bei der Umsetzung der Erneuerbaren-Richtlinie. Zudem sollten die Forschungsausgaben zu erneuerbaren Energien erhöht und EU-Finanzierungsinstrumente stärker auf Erneuerbare ausgerichtet werden.

Zu den von Österreich ins Leben gerufenen "Friends of Renewables" gehören auch Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande und Portugal. Bei einem Treffen im Juni gehörten noch Spanien, Estland und Slowenien zu der Gruppe; die drei Staaten zählen aber nicht zu den Unterstützern des Non-Papers.

