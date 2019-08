"Elefant im Pötzelanladen": Tröten stört Rendis "Sommergespräch"

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner stand am Montag in der vierten Ausgabe der ORF-"Sommergespräche" Moderator Tobias Pötzelsberger Rede und Antwort. Die Parteichefin spricht gerade davon, dass sie eine Neuauflage der "Ibiza-Koalition" mit allen Mitteln verhindern wolle, als im Hintergrund drei Mal ein lautes Elefantentröten zu hören ist. Nur Pötzelsberger lässt sich von den Tiergeräuschen kurz ablenken, während Rendi-Wagner unbeirrt weiterspricht.

Sofort melden sich Kommentatoren auf Twitter zu Wort, die dem Tröten auf den Grund gehen: "Sind das Elefanten im Hintergrund? Wer schreit denn da?", will eine Zuschauerin wissen. Eine mögliche Antwort: Die ORF-Sommergespräche werden live von der Terrasse des "Studio 2" in der Interspot Film in Wien übertragen, der Tiergarten Schönbrunn liegt nur wenige Kilometer entfernt.

Elefanten stören das "Sommergespräch" - die besten Reaktionen auf Twitter:

War das jetzt ein Sommergespräch oder eine Elefantenrunde. #orfsg19 — Theo Kämmerer ? (@theokaemmerer) August 26, 2019

Vielleicht hat sich aus dem Hintergrund aber auch nur ein roter Überraschungskandidat gemeldet. #orfsg19 pic.twitter.com/tsrkY6Ny9X — Phil Aich (@phil_aich) August 26, 2019

Die Elefanten sind hörbar die einzige Hoffnung der @rendiwagner und @SPOE_at - die dürfen aber nicht wählen #orfsg19 #NRW19 — Walter Wutzl (@WWuzi9) August 26, 2019

Der Elefant im Hintergrund, wie er sieht, dass bisher kaum Themen sondern nur bla bla zu hören waren: #orfsg19 pic.twitter.com/mkE0bI1WaS — Fabian Pimminger (@i_am_fabs) August 26, 2019

Benjamin Blümchen Spezialepisode in den #orfsg19

Törröööööh! — Christian Oberhamberger (@cohbrgr) August 26, 2019

Ist das ein Elefant im Hintergrund oder ist das Karl Nehammer??? #ORFsg19 — Mirza Buljubasic (@mib_1990) August 26, 2019

Wer geht bitte um die Zeit mit seinem Elefanten Gassi?? #orfsg19 — Je m'appelle Michael (@Drowhunter) August 26, 2019

Elefant im Pötzelanladen — Jakob Winter (@winter_jakob) August 26, 2019

Video: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner im "Sommergespräch"

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ORF-Sommergespräche Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.