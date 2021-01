Eintrittstests: Lob aus der Wirtschaft

Nach dem Scheitern des Projektes "Freitesten aus dem Lockdown" fand das von Bundesregierung und Ländern ins Spiel gebrachte "Eintrittstesten" ab dem 25. Jänner (wie die OÖNachrichten berichteten) Anklang in der Wirtschaft.

Für Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf (VP) wäre es "eine sinnvolle Maßnahme", wenn beim Betreten von Kultureinrichtungen, Hotels oder Restaurants ein negativer Corona-Test als "zweite Eintrittskarte" vorgewiesen werden müsste. Diese Maßnahme sollte gelten, bis eine ausreichende Zahl an Menschen geimpft ist. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer plädierte deshalb für einen massiven Ausbau der Test-Einrichtungen. Kopf will nun Betriebe ersuchen, selbst eine Testinfrastruktur bereitzustellen. Etwa ein Viertel aller Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern könnte sich daran beteiligen. Damit könnte man rund eine halbe Million Beschäftigte zusätzlich erreichen. Das sei wesentlich billiger als jeder Lockdown, der pro Woche fast zwei Milliarden Euro kosten würde, so Kopf. Heftige Kritik kam von FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz, der von "Zwangssteuerung unserer Bürger" sprach.

Sondersitzung des Nationalrates

SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner beantragt heute eine Sondersitzung des Nationalrates. Ihr geht es um "das Chaos, das Zögern und die Pannen" der Regierung beim Impfstart. Für die SP-Chefin ist es "fahrlässig", dass 60.000 Impfdosen bisher "gebunkert und noch nicht verimpft" wurden.