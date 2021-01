Eintrittstests für Veranstaltungen und Hotels, nicht für Gastro und Handel

Freitesten, Eintrittstesten oder Reintesten – an Bezeichnungen mangelt es mittlerweile nicht mehr. Dass es nach dem ersten gescheiterten Gesetzesentwurf nun einen zweiten – ziemlich sicher erfolgreichen – Versuch geben wird, steht seit dem Wochenende fest. Die Koalition hat sich mit der SPÖ, den Sozialpartnern und den Ländern auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt.

Zweiter Anlauf

Ursprünglich war vorgesehen, dass es nach dem Ende des Lockdowns möglich wäre, sich für die unbeschränkte Nutzung des Handels und der Gastronomie freizutesten. Diesen Vorschlag hatte die Opposition nach heftiger Kritik an den ungenauen und "rechtlich bedenklichen" Formulierungen im Gesetz mit ihrer Ankündigung einer Ablehnung im Bundesrat blockiert.

Der jetzige Vorschlag sieht vor, dass man Gastronomie und Handel beiseitelässt. Bei Veranstaltungen mit mehr als 20 Teilnehmern und in Hotels soll beim Eintritt ein Test vorgelegt werden müssen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Kontrolle obliegt den Betreibern. Sie sollen zudem die Möglichkeit erhalten, selbst Tests anzubieten. Ausgenommen von der Testverpflichtung sind Menschen, die in den vergangenen drei Monaten eine Corona-Infektion überwunden haben.

Bestimmte Berufsgruppen sollen verpflichtet werden, sich wöchentlich testen zu lassen. Dazu gehören körpernahe Dienstleister sowie Lehrer, Kindergartenpersonal, Schaffner, Fitnesstrainer oder auch Gastronomiepersonal. Wer sich nicht testen lassen will, ist verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Zur Durchführung der Tests werden die Bundesländer eine regelmäßige Testinfrastruktur anbieten. Aus Oberösterreich heißt es dazu, man warte noch auf die "endgültigen Vorgaben des Bundes". Sicher sei aber, dass es ein "deutlich breiteres Angebot wird als die bisherigen fünf Standorte", so ein Sprecher des Krisenstabs. Auch Schüler sollen einmal pro Woche getestet werden. Wann die Schulen wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen, ist aber weiterhin offen (mehr dazu lesen Sie auf Seite 21). Der Gesetzestext soll am Dienstag vorliegen und am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden.

"Kontrollinstrument"

War das Freitesten ursprünglich als Schritt aus dem Lockdown geplant, ist davon nun keine Rede mehr. Ziel sei es, in der Phase nach dem Lockdown "mit möglichst vielen Tests das Infektionsgeschehen so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten", so Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in einer Stellungnahme. Ein "zusätzliches Kontrollinstrument" nannte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums die Eintrittstests. Mit einem Ende des Lockdowns hängen die Testungen also nicht zusammen. Wann allerdings wieder aufgesperrt wird, galt zuletzt angesichts der Neuinfektionen als unsicher. (eiba)

Ende des Lockdowns am 24. Jänner?

„Mit den Zahlen können wir uns ein komplettes Lockdown-Ende nicht leisten“, erklärte Katharina Reich, Chief Medical Officer (Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit), in einem Interview am Wochenende. Und auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) sagte angesichts von 1651 Neuinfektionen gestern: „Die Zahlen sind noch deutlich zu hoch.“ Es brauche daher einen „Schlusssprint in den verbleibenden Wochen des Lockdowns“. Dass dieser länger dauern könnte, wollte gestern niemand bestätigen. Anschober sprach von einer „sehr vorsichtigen, kontrollierten Öffnung“.

In Oberösterreich wurden am Samstag 437 Neuinfektionen verzeichnet, am Sonntag 201. In insgesamt 66 Altenheimen sind 177 Mitarbeiter und 333 Bewohner betroffen. Am Wochenende wurden in Oberösterreich 21 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid gemeldet.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.