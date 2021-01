Eintrittstest bis Selbsttest: Der lange Weg zurück

Nach dem Scheitern der Variante zum Freitesten ab 18. Jänner feilte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern an den letzten Details des Entwurfs für das Eintrittstesten. Konkret räumt eine Änderung im Covid-Maßnahmengesetz, die am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll, die Möglichkeit ein, "Betriebsstätten" unter Vorlage eines negativen Testergebnisses zu betreten.

Damit soll der Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Tourismuseinrichtungen und Restaurants ermöglicht werden. Wobei Anschober einschränkte, dass auf den Lockdown ab 25. Jänner ein "sehr vorsichtiger Übergang mit schützenden Maßnahmen" folgen werde.

Während die generelle Öffnung des Handels als gesichert gilt, zögert die Regierung in anderen Bereichen noch. Als fix gilt, dass es bei privaten Kontakten über den Lockdown hinaus Einschränkungen geben wird. Für grünes Licht in der Gastronomie müssen die derzeit stagnierenden Corona-Zahlen noch sinken.

Video: Seit Tagen sind sogenannte "Eintrittstests", also der Vorweis eines negativen Coronatests, für den Besuch einer Veranstaltung im Gespräch. Die Reaktionen der heimischen Kulturveranstalter dazu fallen sehr unterschiedlich aus.

Ein eigenes Kapitel sind die Schulen, für die Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) heute die Perspektiven festlegen will. Generell ist vorgesehen, dass Schüler und Lehrer aller Schultypen bereits am 18. Jänner in die Klassen zurückkehren. Die jüngste Prävalenzstudie, wonach an Schulen der Anteil der positiv Getesteten mit 1,5 Prozent nicht geringer als im Bevölkerungsschnitt sei, soll zuletzt die Skepsis an der Regierungsspitze erhöht haben. Hinzu kommt der Umstand, dass einige Länder, vor allem Salzburg und Kärnten, mit 7-Tage-Inzidenzen von 326 bzw. 240 noch dramatisch hohe Infektionsraten haben.

Dort notfalls bis Ende Jänner im Homeschooling zu bleiben, während in anderen Ländern wieder ab 18. Jänner der Klassenbetrieb beginnt, war zumindest eine Überlegung. Der Widerstand der betroffenen Landeshauptleute, die sich diesen "Nachzipf" nicht umhängen lassen wollen, wäre gewiss, so der Einwand eines Regierungsinsiders. Klassenprimus bei den Corona-Werten ist derzeit Wien, wo Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) bereits verlangte, dass "am 18. Jänner der Präsenzunterricht startet".

Im Sinne der von Anschober propagierten breiten Testoffensive ist eine andere Überlegung: Wie von Faßmann bereits angedeutet, sollen unter der Regie des Ministeriums an alle Schüler und Pädagogen Gratisschnelltests verteilt werden.

Verbunden mit der Empfehlung, zweimal wöchentlich selbst diese einfacheren, aber als zuverlässig anerkannten Abstriche im vorderen Nasenbereich durchzuführen. Bei Volksschulkindern wären diese Antigentests von den Eltern zu Hause zu übernehmen.

