Einstand mit Neuwahl- und Misstrauensantrag

Das VP-Regierungsteam ist ab heute wieder komplett: Der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ist aus der Corona-Quarantäne entlassen und wird heute um neun Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.

Rechtzeitig also, um sich in der folgenden Nationalratssitzung den Abgeordneten vorzustellen, gemeinsam mit Arbeits- und nun auch Wirtschaftsminister Martin Kocher, Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und Digital-Staatssekretär Florian Tursky. Einen freundlichen Empfang dürfen sich die Neuen im türkis-grünen Regierungsteam nicht erwarten: Die SPÖ bringt den von ihr bereits angekündigten Neuwahlantrag ein. "Irgendwann ist es so weit zu sagen, es geht nicht mehr weiter, sie bringen es nicht zusammen", sagte SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried dazu.

Die FPÖ, die ihrerseits bereits einen Neuwahlantrag eingebracht hatte, legt heute noch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung nach. "Neuwahlen sind die einzig vernünftige Zugangsweise", sagte FP-Chef Herbert Kickl. Einzig die Neos drängen nicht auf Neuwahlen, sondern erwarten, dass die Regierung arbeitet: Gefühlt sei diese "mental schon im Sommerurlaub", sagte Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak. Nicht mehr im Nationalrat zu sehen sein wird die zurückgetretene Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP): Sie hat gestern klargestellt, dass sie auf ihr Mandat verzichtet, ebenso wie die zurückgetretene Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP). Beide haben damit auch kein Anrecht auf Gehaltsfortzahlung.

Inhaltlich geht es an den Plenartagen heute und morgen unter anderem um eine Verlängerung bestimmter Corona-Sonderregeln und ein Gesetz zur Gas-Bevorratung sowie das Energielenkungsgesetz – beides Zwei-Drittel-Materien. Dabei signalisierte Leichtfried durchaus "guten Willen" der SPÖ, mitzugehen, noch seien die Dinge "in Verhandlung".