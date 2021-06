Einsatz-Ende in Afghanistan

"In erster Linie bin ich froh, dass die Soldatinnen und Soldaten unverletzt wieder in die Heimat zurückgekommen sind", sagte Tanner anlässlich der Rückkehr des letzten österreichischen Soldaten aus Afghanistan. Das Verteidigungsministerium zog eine "positive Bilanz" über den Einsatz. Es gab in den fast 20 Jahren keine österreichischen Opfer in Afghanistan. Österreichs Soldaten seien alle wieder gesund in der Heimat angekommen, sagte ein Sprecher. "Die Ausbildungsvorhaben konnten sehr gut umgesetzt werden", fügte er hinzu.