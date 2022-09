Einmalzahlung: Weniger Geld für kleine Pensionen

Bekommen kleine Pensionen tatsächlich weniger als mittlere? Konkret kritisiert der Pensionistenverband, dass für Pensionen zwischen 1200 und 1799,99 Euro ein Bonus von 500 Euro ausgezahlt wird, Bezüge von 1100 Euro bekommen dagegen nur 332 Euro, bei 1050 Euro Pension gibt es 257 Euro.

Noch geringer fällt die Zahlung für Ausgleichszulagenbezieher aus, da die Höhe der Einmalzahlung prozentuell nur vom Eigenpensionsanteil berechnet wird. Bei 400 Euro Eigenpension beträgt das Plus daher nur 57 Euro. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) verweist auf "zwei verschiedene Einmalzahlungen", die diese Mindestpensionisten heuer bekommen und die insgesamt 600 Euro ausmachen, das sei "in Kombination deutlich mehr als das, was Bezieher mittlerer Pensionen ab 1200 Euro bekommen".