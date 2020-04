Einige Oppositionskritik an Corona-Maßnahmen im Nationalrat

SPÖ, FPÖ und NEOS bemängelten fehlende Maßnahmen, Vorgehen und Verhalten der Regierung - während ÖVP und Grüne die Regierung lobten und appellierten, die Maßnahmen weiter einzuhalten.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangte - bei allem Bekenntnis zu den Gesundheits-Maßnahmen - auch effiziente Maßnahmen gegen die drohende "soziale Katastrophe": "Wir müssen alle Kraft nicht nur in Richtung dieses Virus richten, sondern auch, um diese soziale und wirtschaftliche Krise so schnell wie möglich abzuwenden", bekräftigte sie die Forderungen nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes oder Aufstockung des Härtefonds. Und kritisierte, dass die SPÖ-Anträge dazu vertagt wurden: "Die Menschen haben keine Zeit zu warten auf das Geld, das sie für ihr tägliches Leben brauchen." Bei den Gesundheitsmaßnahmen vermisst sie eine "zentrale Ressourcenplanung und -steuerung" - und für den "Weg zurück in die Normalität" sei eine Perspektive durch transparente Entscheidungskriterien nötig.

Kickl unterstellt Regierung "Freunderlwirtschaft"

Eine Reihe Versäumnisse der Regierung sieht FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Er bekräftigte u.a. die Forderung nach einer Arbeitsplatzgarantie und eines Rechtsanspruchs auf Entschädigung nach dem Epidemiegesetz - statt Unternehmen zu "Almosenempfängern zu degradieren", die wohl bei der "schwarz-grünen GmbH" nach dem Prinzip der "Freunderlwirtschaft" bedacht würden. Dem Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt er vor, mit "Horrorszenarien" von hunderttausenden Toten auf "unseriöse" Weise Angst hervorzurufen - und der Regierung, "Überwachungs- und Bespitzelungsmaßnahmen schönzureden" und im Hintergrund vorzubereiten. Aber es könne in einer Demokratie nicht "Freiheit oder Gesundheit", sondern müsse "Freiheit und Gesundheit" heißen.

Es können nicht nur darum gehen, das Gesundheitssystem zu stabilisieren, gleichzeitig gelte es auch zu verhindern, dass Wirtschaft und Gesellschaft kollabieren, bekräftigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Befürchtung, dass "die beiden letzteren tatsächlich auf der Kippe stehen". Für die Wirtschaft werde "ein bissl Fonds" nicht reichen. Wichtig wäre für Unternehmen rasche Hilfe - mit Verlustausgleich und nicht rückzahlbaren Zuschüssen - binnen Tagen und nicht binnen Wochen über ein "Bürokratiemonster, wo sie zu Bittstellern degradiert werden". Die Grund- und Freiheitsrechte dürften auch in dieser Krise nicht ausgehebelt werden, kritisierte die NEOS-Chefin "giftige Pillen" im dritten Corona-Paket - etwa die Weitergabe sensibler Gesundheitsdaten.

"Wir müssen noch durchhalten"

ÖVP-Klubobmann August Wöginger trat zur Verteidigung der Regierung an: "Wir können uns als Österreicher glücklich schätzen, dass wir diese Regierung mit Sebastian Kurz an der Spitze haben, die vom ersten Tag an das Richtige getan hat", sprach er höchstes Lob aus - und dankte dann aber auch allen Parteien, dass sie den Beschluss der Hilfspakete ermöglicht haben. An die Bürger appellierte er, weiter durchzuhalten bei den Schutzmaßnahmen, auf größere Ausflüge oder Bergtouren, aber auch große Osterfeiern zu verzichten: "Wir müssen noch durchhalten."

Die Einschränkungen der Freiheit zur Eindämmung des Virus seien "enorm", räumte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer ein. Aber sie seien nötig, "um das Leben der Mitmenschen zu schützen", stellte sie fest - und wies die "Relativierungen" Kickls zurück: "Wir tun das, damit Ärzte in den nächsten Wochen nicht entscheiden müssen, wer leben darf und wer sterben muss." Auch über Ostern werde man noch "die Zähne zusammenbeißen müssen" - damit auf mittlere Sicht wieder ein "normaleres Leben" möglich ist. Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern, habe die Regierung "genug Geld in die Hand genommen", und das heutige Paket bringe weitere Maßnahmen zur Abfederung der Coronafolgen.