"Einige haben das gar nicht verkraftet"

Seit 2011 ist Maria Rauch-Kallat nicht mehr als Politikerin tätig. Aktiv ist sie aber noch immer und hat sich der Frauenförderung verschrieben. Über Frauen in der Politik und ihre letzte Amtshandlung, die Töchter in der Bundeshymne zu verankern, spricht die 71-Jährige im OÖN-Interview.

OÖNachrichten: Ihr letzter Antrag als Nationalratsabgeordnete im Jahr 2011 war zugleich jener, der wohl den meisten Staub aufwirbelte. Die Töchter in die Bundeshymne zu schreiben wurde bekämpft, lächerlich gemacht, als unwichtig abgetan. Wie erklären Sie sich die Vehemenz der Gegner?

Maria Rauch-Kallat: Erklären kann ich mir das nur mit einer latenten Frauenfeindlichkeit, die es vor allem auch in den sozialen Medien gibt. Sobald das Thema auftaucht, gibt es unglaubliche Kommentare. Im Parlament hat mich das sehr betroffen gemacht, weil ich mir gewünscht hätte, dass dort ein höheres Bewusstsein herrscht. Aber es gab einige, die das gar nicht verkraftet haben. In der Zwischenzeit gibt es aber eine Generation an Kindern, die die Hymne nur in der neuen Version kennen. Es ist ja auch nicht das wichtigste Thema. Aber Sprache schafft Bewusstsein, insofern war es auch wichtig.

Die Bundeshymne wird im Sport oft in der alten Version gesungen. Tut Ihnen das weh?

Für die Frauen, die am Stockerl stehen, tut es mir weh. Selbst wenn diejenige sagt, es ist ihr egal – es gibt viele Sportlerinnen, denen das nicht egal ist. Das war mit ein Grund, warum ich das durchsetzen wollte.

Den Antrag durchzubringen, nannten Sie selbst einmal eine "Geheimaktion". Wieso?

Ich war nicht die Erste, die das versucht hat und kannte daher die Anfeindungen schon. Als Frauenministerin habe ich schon einmal einen Versuch gestartet, aber da fing dann ein Kleinformat dagegen zu kampagnisieren an. Der Koalitionspartner – damals das BZÖ – bekam kalte Füße. 2011 wusste ich, das ist jetzt meine Chance. Ich habe zuerst vorgefühlt, bei den Medien, bei den anderen Parteien. Für meine letzte Parlamentssitzung bereitete ich den Antrag vor - ohne Wissen von meinem Klubobmann Karlheinz Kopf. Ich wusste, im Klub bekomme ich keine Mehrheit. Deshalb ging es nur in einer geheimen, parteiübergreifenden Frauenaktion. Eine Stunde vor meiner Rede kam es doch raus. Dann redeten meine Kollegen so lange, das mir keine Zeit mehr blieb. Den Antrag brachte ich trotzdem ein. Beim endgültigen Beschluss im Dezember reiste ich gerade nach Peking. Dort angekommen, bekam ich eine SMS: "Du Hexe du!"

Von wem?

Einem Parteifreund (lacht).

Haben Frauenthemen nur eine Chance, wenn man die Männer damit überrumpelt?

Nein, eigentlich war unsere Strategie immer, die Männer einzubeziehen. Die weitblickenden Männer haben auch schon erkannt, dass ohne Frauen kein Staat zu machen ist.

In der Bundesregierung sitzen so viele Frauen wie noch nie. Wie finden Sie das?

Das freut mich sehr, ein wichtiges Signal. Frauen müssen sich einbringen, damit nicht Männer ihr Leben regeln. Frauen haben nun einmal eine andere Lebenswelt. Wenn nur Männer Politik machen, entscheiden sie so, wie es für ihre Welt und ihre Sichtweise passt. Wichtig ist auch, dass Frauen in den Gremien eine kritische Masse erreichen. Das ist etwa ein Drittel, wünschenswert ist natürlich die Hälfte. Aber sind es weniger, herrscht ein unglaublicher Anpassungsdruck und jede Veränderung ist sehr schwierig. Auch in Unternehmen gilt: Je ausgeglichener die Führungsteams, desto erfolgreicher die Firma.

Trotzdem ist diese Gleichberechtigung noch immer nicht überall Realität.

Mittlerweile sind auch die Männer draufgekommen, dass jeder Platz für eine Frau einer weniger für einen Mann bedeutet. Das ist ein Verteilungskampf an der Spitze. Männer haben noch immer deutlich mehr Zug zum Tor. Frauen kämpfen für eine Sache, aber nicht für sich selbst.

Würde die Quote helfen?

Ja, sie hilft und sie beschleunigt. Ich war auch nicht immer ein Fan davon, aber meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass die Quote wirkt.

Welchen Tipp haben Sie für Frauen, die in die Politik gehen wollen?

Sich selbst treu bleiben, einen langen Atem haben und nicht erwarten, dass man von allen geliebt wird. Viel wichtiger ist es, respektiert zu werden. Und man muss sich wehren, nicht alles schweigend hinnehmen. Es gibt diesen Spruch: "Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die ihn unterstützt. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der sie aufhalten will." Und ich ergänze mit: Was heißt einer? Dutzende!

Maria Rauch-Kallat beim OÖN-Frauentag 2020

Am 6. März 2020 findet der zweite OÖN-Frauentag statt. Die Besucherinnen erwartet ein buntes Programm mit einem Mix aus Politik, Karriere und Geld, Gesundheit, Kulinarik, Mode, Styling und Erziehung. Vor allem aber sollen viele interessante Frauen zu Wort kommen. Eine davon ist die ehemalige Frauenministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP). Ihr Weg in die Politik führte über eine Erkrankung ihre Tochter. Das Mädchen erblindete im Alter von vier Jahren. Um ihr ein möglichst normales Leben zu schaffen, war Rauch-Kallat sehr aktiv. Erhard Busek holte sie in die Politik, wo Rauch-Kallat viele Ämter innehatte: Bundesrätin, Landtagsabgeordnete, Generalsekretärin, Nationalratsabgeordnete und Ministerin.

Über ihr bewegtes politisches Leben wird Rauch-Kallat am OÖN-Frauentag sprechen. Das detaillierte Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at