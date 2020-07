"Einheitliche Leistungen für Versicherte"

Die neue Vorsitzführende im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Ingrid Reischl, fordert eine Vereinheitlichung von Kassenleistungen nicht nur innerhalb der ÖGK, sondern über die unterschiedlichen Träger hinweg – also gleiche Leistungen für Arbeitnehmer, Beamte, Selbstständige und Bauern. Für gleiche Beiträge solle es gleiche Leistungen geben, "mein Ziel sind einheitliche Leistungen für alle Versicherten". Dabei müsse man berücksichtigen, dass es Träger mit und ohne Selbstbehalte gebe, sagt Reischl, die Selbstbehalte grundsätzlich kritisch sieht.

Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern in den Sozialversicherungen beurteilt Reischl unterschiedlich. In der PVA und AUVA sei es gut, "in der ÖGK etwas schwieriger und in der Dachorganisation am schwierigsten". Das liege auch an den handelnden Personen.

Die sozialdemokratische Arbeitnehmervertreterin aus Wien, die seit 1. Juli turnusmäßig für ein halbes Jahr den Vorsitz im Dachverband führt, verlangt auch wie zuletzt ÖGK-Obmann Andreas Huss einen finanziellen Ausgleich des Bundes für die durch die Coronakrise verursachten Verluste. Außerdem kann sich Reischl angesichts der zuletzt aufgeflammten Diskussionen um den Privatkrankenanstaltenfonds (Prikraf) vorstellen, dass letztlich auch Personen ohne Zusatzversicherung in den Privatspitälern behandelt werden könnten.

Peter Lehner vom VP-Wirtschaftsbund, der im ersten Halbjahr den Vorsitz im Dachverband führte, kritisiert Reischls Aussagen. Der Ruf nach Staatshilfe, "einer Einheitskasse", Privatspitälern für alle und das "Infragestellen des berufsständischen selbstverwalteten Systems" seien "reine Parteipolitik", sagt Arbeitgebervertreter Lehner, der Stadtrat in Wels ist.