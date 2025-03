Eingefrorenes russisches Vermögen für die Ukraine?

Beate Meinl-Reisinger sieht in Aufrüstung keinen Neutralitätsbruch.

Bereits in ihrer ersten Woche als Österreichs neue Chefdiplomatin bringt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) eine Ausweitung der Hilfe für die Ukraine auf das Tapet: Im Ö1-"Mittagsjournal" schlug Meinl-Reisinger vor, nicht nur die Zinsen von eingefrorenem russischen Auslandsvermögen dem Wiederaufbau der Ukraine zugutekommen zu lassen, sondern dass das Vermögen an sich herangezogen werden soll.

Die in Europa seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs eingefrorenen Summen belaufen sich auf rund 210 Milliarden Euro, schätzt die EU-Kommission. Vergangenen Sommer hatte die EU erstmals die Zinserlöse ausgezahlt: Damals flossen rund 1,5 Milliarden Euro.

Würde man nun auf das gesamte Vermögen zugreifen wollen, müsse man zuerst einen verbindlichen Rechtsrahmen auf europäischer Ebene schaffen. Das Vorhaben an sich, das in der Vergangenheit bereits von der EU-Kommission angedacht wurde, würde sie begrüßen, sagte Meinl-Reisinger.

"Entschlossenes und entschiedenes Vorgehen"

Nicht nur in der Sanktions-, sondern auch in der Verteidigungspolitik brauche es laut Meinl-Reisinger ein gemeinsames "entschlossenes und entschiedenes Vorgehen" auf europäischer Ebene. Russland führe "seit Langem" einen hybriden Krieg gegen den gesamten Kontinent, der sich in Form von Cyberangriffen, Sabotage und "massiven Desinformationskampagnen" äußere.

Die Neutralität schütze Österreich aus der Sicht Meinl-Reisingers nicht. Ebenjene sei genauso wie die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Beistandspflicht auf EU-Ebene gleichwertig.

Zwar dürfe sich Österreich nicht in Konflikte außerhalb Europas einmischen, müsse sich aber bei der Nachrüstung, Streitkräftekooperation sowie der gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern einbringen. "Das steht in keinem Gegensatz zur Neutralität", betonte die Ministerin.

Blaue Kritik

Kritisch zum Vorhaben Meinl-Reisingers äußerte sich gestern die Außenpolitik-Sprecherin der FPÖ, Susanne Fürst. Sie unterstellte der Union einmal mehr "Kriegstreiberei", die "mit keinem Wort hinterfragt werde". Fürst sprach dabei speziell das mit 800 Milliarden Euro dotierte Aufrüstungsprogramm an. Das alles "gehe sich bei Österreichs immerwährender Neutralität nicht aus".

