Eine Ziegenherde als Geschenk für Papst Franziskus

"Papst Franziskus wird in die Geschichte eingehen", sagte gestern Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seinem offiziellen Besuch im Vatikan. Beim Treffen mit dem Papst erörterte Van der Bellen unter anderem Fragen der Umwelt- und Migrationspolitik, der Papst beobachte die Entwicklung in vielen Ländern sehr genau, so der Bundespräsident.