Eine Mischung aus heißer Luft und konkreten Taten

Gelungener Klimaschutz ist konkret: Am 20. Oktober verlieh Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) den Staatspreis in der Kategorie "Umwelt, Klima, Energie" an die Unternehmensgruppe Hargassner aus Weng im Innviertel. Ausgezeichnet wurde deren Projekt "Emissionsreduktion bei Biomasseheizungen".