Am Wochenende eine Million Impfungen in Österreich

Eigentlich wollte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) diese Zahlen präsentieren, doch der ist kurzfristig erkrankt. Montagabend hat er noch lange mit Vorarlberg über Öffnungsschritte diskutiert. Dienstag Früh hat er sich bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt entschuldigen lassen. Die Pressesprecherin des Ministers, Margit Draxl, versicherte, Anschober habe sich nicht mit dem Coronavirus infiziert: "Er ist in den vergangenen Tagen mehrfach getestet worden."

Für Anschober sprangen drei Frauen ein, die ohnehin auf der Pressekonferenz gesprochen hätten: Chief Medical Officer Katharina Reich, Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Impfabteilung, und Christa Wirthumer-Hoche, Geschäftsfeldleiterin der AGES Medizinmarktaufsicht. Katharina Reich sagte: "Wir sind bei den Impfungen sehr weit. Halten mit Stand heute bei mehr als 800.000 Impfungen." Sie glaubt, dass man am Wochenende die Marke von einer Million Impfungen überschritten wird.

Bekannt wurde am Dienstag auch, dass Österreich seine Moderna-Bestellungen nicht ausschöpft. Christa Wirthumer-Hoche geht davon aus, dass in zwei Tagen, am 11. März, ein vierter Impfstoff in der EU eine Zulassung bekommen wird, jener von Johnson & Johnson. Zwei weitere Impfstoffe seien noch in der Zulassung."

Mit der ersten Lieferung des Vektorimpfstoffs von Johnson & Johnson wird im zweiten Quartal gerechnet, sofern die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) diesen zulässt. Insgesamt hat Österreich im Rahmen der EU-Beschaffung 2,5 Millionen Johnson & Johnson-Dosen bestellt. Dieses Vakzin hat den Vorteil, dass es schon nach Verabreichung der ersten Dosis seine volle Wirkung entfaltet und - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht ein zweites Mal gespritzt werden muss. Grundsätzlich ist derzeit vorgesehen, den Johnson & Johnson-Impfstoff an Personen über 18 Jahren zu verimpfen. "Von einer Begrenzung nach oben hin ist mir bisher nichts bekannt", erklärte Christa Wirthumer-Hoche.

Jeder über 16 Jahren soll geimpft sein

"Ziel muss es sein, dass jede Person oberhalb von 16 Jahren geimpft ist", gab Chief Medical Officer Reich als Devise aus. Angesichts steigender Infektionszahlen gelte es, "drei Waffen gut und richtig einzusetzen: Impfung, Testen, Schutzmaßnahmen". Bezüglich der Südafrika-Variante vermeldete Reich, dass im davon primär betroffenen Tirol weniger als fünf neue Fälle pro Tag verzeichnet werden. Ende der Woche werde man österreichweit mehr als eine Million Impfungen durchgeführt haben. Auf die Frage, ob sie mit den Impfanmeldungen im Tiroler Bezirk Schwaz zufrieden sei - dort soll die Bevölkerung durchgeimpft werden, 76 Prozent der Einwohner haben sich dafür angemeldet , meinte Reich: "Wir freuen uns über jede einzelne Person, die Ja sagt."

Anfang kommender Woche: Ergebnis der Obduktion

Anfang kommender Woche soll zu jener Krankenpflegerin vom Landesklinikum Zwettl das Obduktionsergebnis vorliegen, die wenige Tage nach einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca verstorben ist. Ob ein "kausaler Zusammenhang" zwischen der Verabreichung und dem Ableben der Frau besteht, müsse man "ganz, ganz genau prüfen", erklärte Wirthumer-Hoche bei der Pressekonferenz.

Die zweite Zwettler Krankenschwester, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung schwer erkrankt war, befinde sich "nach einer angehenden Lungenembolie am Wege der Besserung", sagte Wirthumer-Hoche. Man habe bereits am Wochenende auf die beiden Fälle reagiert und das Verimpfen mit jener Charge gestoppt, die beide Frauen erhalten hatten. Wie Wirthumer-Hoche berichtete, war die Charge an insgesamt 17 europäische Länder verschickt worden. Nun wird abgeklärt, ob es im Zusammenhang damit auch in anderen Staaten zu gesundheitlichen Problemen bei Impflingen gekommen ist. Mit einem Ergebnis sei "in den nächsten Tagen" zu rechnen, sagte Wirthumer-Hoche: "Es wird alles unternommen, um diese Fälle aufzuklären und die Sicherheit zu garantieren." Man werde europaweit genau evaluieren, ob ein derartiges "Signal" - bei den beiden Betroffenen in Zwettl waren Gerinnungsstörungen aufgetreten - auch in anderen Ländern zu sehen ist. Die gegenständliche Charge des AstraZeneca-Impfstoffes hatte rund eine Million Dosen umfasst.

Wirthumer-Hoche appellierte an die Bevölkerung, allfällige Nebenwirkungen nach einer Impfung gegen das Coronavirus zu melden. Dies sei erforderlich, um ein "engmaschiges Sicherheitsnetz" zu knüpfen. Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit und Schmerzen an der Einstichstelle wären kein Anlass zur Besorgnis, betonte die Expertin. Hinweise auf schwere Gerinnungsstörungen beim AstraZeneca-Produkt lägen bisher nicht vor.

"Die Zahlen müssen sich gut entwickeln, sonst schaffen wir es nicht"

Reich bekräftigte die angedachten Öffnungsschritte, die für den 15. März in Vorarlberg - dem Bundesland mit der deutlich niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz - angekündigt wurden. Zu den von der Bundesregierung für 27. März avisierten sachten Lockerungen im restlichen Österreich - etwa die Öffnung der Gastgärten - bemerkte Reich: "Die Zahlen müssen sich gut entwickeln, sonst schaffen wir das nicht." Öffnen könne man nur, "wenn es die Zahlen zulassen".

Für die Ankündigung des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger (ÖVP), der die bei einer Inzidenz von über 400 vorgesehenen negativen Testergebnisse beim Verlassen des Stadtgebiets kontrollieren, aber daran keine Sanktionen knüpfen will, zeigte Reich insoweit Verständnis, als sie erklärte, diese von Gesundheitsminister Rudolf Anschober per Erlass verordnete Maßnahme sei "neu und ungewohnt". Sollte das aber nicht funktionieren - die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiener Neustadt lag am Montagnachmittag bei 563,0 - und sich "die Situation verschärfen", könne man weitere Maßnahmen erwägen. Grundsätzlich wolle man aber nicht eskalieren, hielt Reich fest.

