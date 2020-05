Die Städte und Gemeinden in Österreich leiden massiv unter den Steuerausfällen in der Coronakrise. Gleichzeitig steigen laufend die Kosten für die Kommunen vor allem im Sozial- und Gesundheitsbereich. Darum wird seit Wochen über ein Gemeindepaket verhandelt. Vorigen Freitag wurde bei der Landeshauptleute-Konferenz in Linz angekündigt, dass es fix kommt. Dem Vernehmen nach soll es rund eine Milliarde Euro schwer sein.