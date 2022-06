Eine Milliarde Euro Entlastung für die Wirtschaft

Diese wird mit rund einer Milliarde Euro entlastet. Etwa 200 Millionen Euro bringt die sogenannte Strompreiskompensation. Hier ziehe Österreich nach, das gebe es bereits in 14 anderen EU-Ländern, sagt Knill. Rund 500 Millionen Euro kosten Direktzuschüsse für energieintensive Betriebe, die besonders unter den Teuerungen von Strom und Gas zu leiden haben. Die Details dieser Maßnahmen werden diese Woche noch bekannt gegeben.

Dazu kommen 300 Millionen Euro Entlastung bei den Lohnnebenkosten. Zum einen gibt es Beitragssenkungen bei der Unfallversicherung und beim Familienlastenausgleichsfonds. Zum anderen können Unternehmen ihren Beschäftigten pro Jahr eine Prämie von 3000 Euro zahlen, ohne dass dafür Steuern und Sozialversicherung anfallen.

Weitere Forderungen

Bei aller Zustimmung gibt es aber noch weitere Forderungen an die Regierung. So sieht Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer bei der Entlastung der Lohnnebenkosten noch einigen Spielraum. Vor allem bei Arbeitnehmern über 55 Jahre sei eine Halbierung der Sozialversicherung angebracht, um die Anreize zu erhöhen, sie länger in Beschäftigung zu halten.